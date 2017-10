Beboere evakuert etter at det oppsto sprekker i bygård

Ifølge politiet går sprekkene fra kjelleren og opp til loftet på bygården og er opptil 2 cm brede. Brannvesenet og politi rykket ut til stedet fredag kveld. En geotekniker fra Norge geotekniske institutt har sammen med brannvesenet undersøkt og vurdert om bygget stod i fare for å rase sammen, helt eller delvis.

Klokken 22.15 fredag kveld kom beskjeden om at bygget er vurdert trygt og at beboerne har fått beskjed om at de kan flytte hjem igjen.

Ringte brannvesenet

Det var beboere i bygården som ringte brannvesenet da sprekkene oppstod tidligere fredag kveld. Brannvesenet fant flere sprekker da de begynte å undersøke bygningen.

– Vi gjør noen anmerkninger og monitorere sprekkene, sier brigadesjef Trond Hansen i Oslo brann- og redningstjeneste til NRK ved 21:30-tiden.

De vurderte det slik at det ikke var noe umiddelbar fare for bygget, men at de likevel evakuerte for å være på den sikre siden.

Andre bygg i området ble også sjekket for skader, men brannvesenet mente det ikke var nødvendig å evakuerer flere bygårder rundt.

Graving i området

Det foregår store gravearbeider rett i nærheten av bygget, men Hansen sier det er for tidlig å si om gravearbeidene er årsaken til skadene.

– De tiltakene som er iverksatt i forbindelse med den byggegropen som er der, skulle i utgangspunktet være tilstrekkelige til å ivareta stabiliteten til de bygningene som er der.