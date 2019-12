Aurora er på hitlister verden rundt – nå er hun klar for Øyafestivalen

Tirsdag ble det klart at Aurora Aksnes skal spille på Øyafestivalen i Oslo. 22-åringen fra Os har opptrådt på den velkjente festivalen i hovedstaden to ganger før.

– Det blir veldig deilig. Alt jeg har gjort av liveshow nå har vært laget veldig fort fordi vi aldri har tid. Nå får jeg tid til å tenke meg om, og jeg har mange planer og ambisjoner. Det blir en ganske annerledes opptreden, sier Aurora til NRK.

Popstjerneskuddet sier at hun har et helt spesielt forhold til Øyafestivalen.

– Jeg har opptrådt to ganger før. Det var en av de første store festivalene jeg gjorde. Det var kun noen måneder etter at jeg hadde blitt artist. Det er veldig fine folk på Øya, sier hun.

Aurora selv sier at hun følger lite med på hva som er populært i musikkbransjen, men for henne er Øyafestivalen noe helt spesielt.

– Øya er en av de få festivalene jeg vet om, for jeg vet jo så lite om musikkbransjen. Men Øya er for meg god gammeldags stas.

Tar pause fra turnelivet

Aurora opptrer på Øyafestivalen, til tross for at hun tidligere har uttalt at hun vil ta en pause fra turnelivet i 2020.

De siste seks årene har Aurora spilt konserter over hele verden. Nå vil 23-åringen være mer hjemme.

– Spektakulært

Pressesjef for Øyafestivalen, Jonas Prangerød, tror Auroras opptreden blir spektakulær. Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Pressesjef for Øyafestivalen, Jonas Prangerød, sier at festivalen har som tradisjon å følge norske artister i sine karrierer.

– Aurora spilte første gang i 2014 og vi har fulgt nøye med siden da. Vi mener nå at hun er klar for å avslutte festivalen, sier han til NRK.

Prangerød sier at avslutningsartistene ofte legger mye ekstra arbeid i sin opptreden.

– Jeg tror det blir spektakulært. Hun er en norsk artist med en veldig stor interesse internasjonalt, sier han.

Øyafestivalen i 2020 blir Auroras tredje gang som artist. Her fra festivalen i 2016. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Hemmelig våpen

Aurora opplever for tiden verdensomspennende suksess, og har blant annet en sentral rolle i Disneys oppfølger av filmen «Frost». Artisten bidrar med den lyse stemmen man kan høre over den dramatiske filmmusikken.

New York Post kaller artisten filmens «hemmelige våpen»

Disney-filmen «Frost» ble tidenes mest innbringende animasjonsfilm da den kom i 2013. Filmen har ifølge nettstedet Box Office Mojo spilt inn hele 1,2 milliarder dollar.