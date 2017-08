Antatt gjerningsmann pågrepet etter funn av død kvinne i Eidsvoll

Store politistyrker rykket ut til Feiring i Eidsvoll tidlig mandag morgen etter at de fikk melding om at en død kvinne var funnet i en bolig like før klokken seks. Det pågikk i lang tid en væpnet politiaksjon i et område rundt et hus i nærheten av Feiring kirke.

Øst politidistrikt skriver i en pressemelding at en person er funnet død på stedet. De etterforsker saken som et drap.

En antatt gjerningsmann ble pågrepet like før klokken 11.30 i et skogholt like ved huset som var avsperret.

– De to involverte var ektefeller, forteller politiadvokat Guro Holm Hansen i Øst politidistrikt.

Holm Hansen ønsker ikke å kommentere om mannen hadde forskanset seg, eller om han var bevæpnet. Hvordan kvinnen har blitt drept vil hun heller ikke si noe om.

– Nå er det naturlig å avhøre personer i nær omgangskrets, og gjerningspersonen når det er mulig. Ellers fortsetter taktisk etterforskning på åsted og andre steder, sier Holm Hansen.

Ifølge innsatslederen Ivar Myrbø var det opptil 14 polititjenestemenn som lette etter gjerningsmannen. Aksjonen pågikk i fem timer.

– Plutselig kom flere politimenn springende

Politiadvokat sier at situasjonen nå er avklart, og forklarer at de har vært tilbakeholdne med informasjon fordi de ikke hadde kontroll på gjerningspersonen.

Kriminalteknikere gjennomfører nå undersøkelser både i huset der kvinnen ble funnet og i skogkanten der den antatte gjerningsmannen ble pågrepet.

NRKs reporter på stedet, Ingvill Tandstad, forteller at det var rolig i lang tid før det rundt klokken 11.30 brått ble hektisk aktivitet i området.

– Det så ut som politiet hadde fått nye opplysninger og lette etter noe konkret. Plutselig kom det flere politimenn springende ned mot et bekkeleie like ved her, sier Tandstad.

Skogen ved bekkeleiet, som ligger utenfor de opprinnelige sperrebåndene, er nå sperret av.

Bistand fra Innlandet politidistrikt

Et politihelikopter sirklet rundt Feiring allerede fra klokken halv syv mandag morgen, ifølge vitner. Helikopteret forlot området like før klokken ti, sannsynlig for å fylle drivstoff, før det returnerte igjen omlag klokken ti på elleve.

Hundepatruljer er også på stedet.

Innlandet politidistrikt bekrefter at de bistod politiet på Romerike, men vil ikke spesifisere hva slags ressurser de bidro med.

Klokken ti over ni ankom også krimteknikere til stedet.

