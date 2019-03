«Du var perfekt, men verden var ikke det»

Av moren, Gry Warsla beskrives Even som empatisk. En gutt som var opptatt av rettferdighet og likeverd, sier hun i sin tale til sønnen i Frogner kirke i dag. Bisettelsen startet klokken 14.00.

– Dere har blitt rammet hardt, så hardt som medmennesker kan rammes. Dette er ufattelig og det er uutholdelig, sa prest Arne Slørdahl i kirken.

Sønnen Even og to av vennene var involvert i en ulykke ved Filipstad i Oslo. Ungdommene tok seg inn i tunnelen og kom i kontakt med en strømførende kilde.

I talen sier Evens mor at han aldri var typen til å ta sjanser eller utfordre skjebnen – men at denne dagen var det noe som gikk fryktelig galt.

«Den ungdommelige nysgjerrigheten deres førte dere over et lavt gjerde på tomta til fritidsklubben, for å utforske et parkert tog. Noe som mange ungdommer har gjort før dere».

Even Warsla Meen (15) bisettes i en fullsatt Frogner kirke i dag. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Ventet med taco og bursdagskake

To av ungdommene, en gutt og en jente, ligger fortsatt skadet på sykehus, men er på bedringens vei, ifølge politiet.

Mange møtte opp for å ta farvel med 15 år gamle Even Warsla Meen i Frogner kirke i dag. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Even og en annen av ungdommene gikk på Ruseløkka skole i Oslo. Jenta som er skadd var kjæreste med Even, forteller moren i sin tale.

Dagen ungdommene gikk inn i tunnelen var bursdagen til kjæresten til Even. De to hadde selv bakt bursdagskake, og familien til Even ventet hjemme med taco.

Du kom aldri tilbake Gry Warsla, mor

Familien ønsker ikke uttale seg ytterligere før det foreligger en politirapport om ulykken. Men i talen sier moren at de vil gjøre alt de kan for å påvirke til å øke sikkerheten i slike områder.

«Flere liv skal ikke gå tapt på denne måten».

Mistet stebroren

Gry Warsla mistet sønnen Even i ulykken i togtunnelen på Filipstad. Foto: Privat

2018 ble et tøft år for familien, forteller moren videre i talen. Stebroren til Even gikk bort for ni måneder siden.

«Det slo hardt inn i livene våre. Du mistet stebroren din og kjente jordskjelvet riste i den faste grunnen vår. Men du sto i det gutten min!»

Moren sier i talen at hun og Even var veldig knyttet til hverandre. Hun beskriver at hun var imponert over verdisynet hans.

Jeg savner hele deg Gry Warsla, mor

«Det siste halvåret fikk du oppleve kjærestelivet. Jeg er så glad for at du fikk oppleve kjærlighet».

I slutten av talen sier moren: «Du var perfekt, men verden var ikke det». Et sitat fra låten til Cezinando, som Astrid S laget en versjon av, «Vi er perfekt, men verden er ikke det».

Even og kjæresten hørte mye på denne sangen, sier moren.

Full undersøkelse

Havarikommisjonen har startet full undersøkelse etter ulykken. Siden 2010 har Bane Nor registrert 36 uvedkommende besøk til togtunnelen på Filipstad.

Filipstad er et parkeringsområde for togsett som ikke er ute i trafikken. I disse områdene er det et høyspentanlegg på 15.000 volt.

Gjerdet ved togtunnelen var lavere enn hva Bane Nors eget regelverk tilsier. Ifølge regelverket skal gjerdet være 180 centimeter høyt.

Bane Nor har satt opp høyere gjerder på ulykkesstedet, skrev Aftenposten forrige uke.