– Regjeringen setter Fornebubanen i fare

Oslos byrådsleder mener regjeringen løper fra tidligere løfter.

– Statsministeren, finansministeren og lederen av Venstre var tydelige i 2013: Denne regninga skal vi dele femti prosent.

I et møte nylig hadde ikke staten mer penger i kofferten enn til å dekke det banen var ventet å koste for fem år siden. Siden det har prisen økt dramatisk.

Frykter for banen

– Femti prosent fra staten har vært forutsetningen for alt vi har gjort. At man nå endrer spillereglene under marsjens gang er ganske så sjokkerende, sier Johansen.

– Hvilke konsekvenser kan dette få for Fornebubanen?

– Det kan få veldig dramatiske konsekvenser for om vi får realisert dette viktige samferdselsprosjektet. Alt er nå i spill, raser byrådslederen.

I FARE: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) mener at regjeringen spiller et høyt spill som setter hele Fornebubanen i fare. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Løfte fra Erna

Raymond Johansen viser til det første borgerlige valgløftet i opptakten til stortingsvalgkampen i 2013. Fire borgerlige partiledere var samlet mellom grushaugene på Fornebu.

– Vi forplikter oss til at staten skal bidra med 50 prosent av utbyggingskostnadene på Fornebubanen, sa daværende statsministerkandidat Erna Solberg (H) på Dagsrevyen.

Løftet ble gjentatt i en skriftlig avtale i januar 2017. Statens bidrag ble da foreløpig satt til 5,6 milliarder kroner, basert på et nokså grovt kostnadsanslag på drøyt 11 milliarder kroner.

Avtalen inneholdt en klausul om at statens 50 prosent-bidrag skulle spikres endelig når banen var planlagt mer i detalj og planene gjennomgått eksternt.

Dette er saken Ekspandér faktaboks Fornebubanen er en 8,2 km lang T-bane i tunnel fra Fornebu til Majorstuen.

Knytter Fornebu-området i Bærum til Oslos T-banenett.

Fire stasjoner i Bærum: Fornebu senter, Flytårnet, Fornebuporten og Lysaker.

Tre stasjoner i Oslo: Vækerø, Skøyen og Majorstuen.

Reisetiden mellom Majorstuen og Fornebu senter vil være 12 minutter.

Det har vært en forutsetning av halvparten skal betales av staten og halvparten av Oslo og Akershus.

Oslo og Akershus sin halvpart skal komme fra grunneierbidrag langs banen, bompenger fra Oslopakke 3 og økte billettinntekter fra kollektivrtrafikk.

Kostnadsanslaget var først på 11,65 milliarder 2014-kroner.

Staten forpliktet seg i januar 2017 til å bidra med 5,6 milliarder kroner (50% av kostnadsanslaget fratrukket 450 mill. kr. til ny vognbase på Fornebu).

Samtidig sa staten at de ville bidra med 50% av prisen som fremkom når banen var eksternt kvalitetssikret.

I januar 2019 forelå Concreto A/S' kvalitetssikring av forprosjektet. Prisen var nå steget til 16,1 milliarder kroner.

I siste forhandlingsmøte om byvekstavtalen for Oslo-området var staten bare villig til å legge den opprinnelige summen på bordet (6,4 milliarder 2019-kroner).

Det er nå pause i forhandlingene på ubestemt tid, samtidig som Samferdselsdepartementet vil ha en selvstendig gjennomgang av kostnadene.

Den eksterne kvalitetssikringen viser også at Fornebubanen blir forsinket og i verste fall ikke står ferdig før i 2027. Kilde: Fornebubanen, Samferdselsdepartementet, NRK.

16,1 milliarder

I januar forelå rapporten fra kvalitetssikrerne. Der hadde prisen skutt i været - til 16,1 milliarder kroner.

Og nå er ikke staten lenger villig til å ta halve regninga - i hvert fall ikke uten videre.

Da avtalen skulle sluttforhandles i mai, hadde nemlig ikke statens representant mer enn de opprinnelige 5,6 milliardene (6,4 mrd. etter dagens kroneverdi) å legge på bordet.

Dette kom svært overraskende på flere av dem som var til stede og som NRK har snakket med.

Enden på visa var at forhandlingene ble satt på vent på ubestemt tid.

– Betydelig kostnadsøkning

HELT NORMALT: Ingen bør være overrasket over at Samferdselsdepartementet vil ha en selvstendig gjennomgang av kostnadene, sier statssekretær Anders Werp (H). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi har fått en ekstern rapport som viser en ganske betydelig kostnadsøkning, sier statssekretær Anders Werp (H) i Samferdselsdepartementet.

– Det kan bety halvannen milliard kroner og kanskje mer i statlig bidrag. Det må vi ta en selvstendig vurdering av før vi forplikter oss til å bruke en så stor del av fellesskapets midler. Det bør ingen være overrasket over.

– Vi er ønsker en Fornebubane. Og vi ønsker en Fornebubane til en kvalitet og til en pris som vi kan forsvare gjennom et samarbeid med de lokale myndighetene.

Kutte kostnader

– Betyr det at de må kutte kostnadene fra de 16,1 milliardene?

– Først må vi ta en selvstendig vurdering ut fra det totale kostnadsbildet og det totale statlige bidraget.

– Uansett kommer ikke staten til å betale for mer enn kjernefunksjonaliteten i banen. Det som kommer på toppen i form av lokale ønsker om utsmykning og så videre, det er fritt opp til lokale myndigheter å gjøre.

– Oslo mener at dere setter hele Fornebubanen i fare?

– Det er en fullstendig overdramatisering. Dette er helt normal prosedyre, sier Anders Werp.

– Kan bety full stopp

– Det er drøyt at de ikke vil stå ved den avtalen de har inngått, sier miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Arild Hermstad (MDG).

– Det er ekstra drøyt at det skjer samtidig som vi skal innføre nye bomsnitt i Oslo som blant annet settes opp for å finansiere den nye Fornebubanen.

– Hvis de ikke har tenkt å stå ved løftene sine, betyr det full stopp for Fornebubanen, sier Hermstad.

Prøver å kutte

Samferdselsbyråden understreker at ingen av partene liker at kostnadene har økt, men at også staten vet utmerket godt at det opprinnelige kostnadsanslaget var veldig grovt.

– Vi går nå gjennom kvalitetssikringen en gang til nettopp for å få ned kostnadene. Her har vil en felles interesse, sier han.

Å øke den lokale andelen fra Oslo og Akershus - der brorparten skal komme fra bompenger - står ikke på dagsorden, ifølge MDG-byråden.

– Hvis staten skal trekke seg fra avtalen, betyr det i praksis at Fornebubanen må legges i skuffen, sier Arild Hermstad.