Fornebubanen blir forsinket

Planen har vært at den nye T-banen mellom Majorstuen i Oslo og Fornebu i Bærum skulle stå ferdig høsten 2025.

Men dette er ikke realistisk, går det fram av en ekstern kvalitetssikring.

Ifølge rapporten må det beregnes opp til ett- og et halvt års ekstra byggetid.

– I verste fall er vi ikke klare før våren 2027, og det er jo leit, sier direktør for Fornebubanen, Irene Måsøval.

– Vi har nok vært noe for optimistiske, legger hun til.

Vinnerutkastene for hvordan T-banestasjonene skal se ut, ble offentliggjort i november i fjor.

Vanskelig byggeområde

I rapporten pekes det på at anleggsarbeidet er svært komplisert.

Særlig gjelder det for stasjonene på Skøyen og Lysaker, som ligger i et meget krevende byggeområde med jernbane, næringsbygg og annen infrastruktur.

I tillegg kommer økte betongpriser, økte anleggsgjennomføringskostnader og økte kostnader knyttet til mengden forurenset grunn langs traseen.

Fornebubanen Ekspandér faktaboks 8,2 km lang T-bane i tunnel fra Fornebu til Majorstuen.

Knytter Fornebu-området i Bærum til Oslos T-banenett.

Ifølge forprosjektet, som ikke er eksternt kvalitetssikret, blir prisen 13,8 milliarder 2018-kroner.

Fire stasjoner i Bærum: Fornebu senter, Flytårnet, Fornebuporten og Lysaker.

Tre stasjoner i Oslo: Vækerø, Skøyen og Majorstuen.

Reisetiden mellom Majorstuen og Fornebu senter vil være 12 minutter.

Reguleringsplanen i Bærum ble vedtatt i 2015 (fram til Lysaker i stasjon) og 2016 (Lysaker stasjon).

Reguleringsplanen i Oslo ble vedtatt 31. januar 2018.

Kostnadsanslaget var først på 11,65 milliarder kroner. Det steg så til 13,8 milliarder. Nå anslås kostnadene til drøyt 16 milliarder kroner.

Staten forpliktet seg i januar 2017 til å bidra med 5,6 milliarder kroner (50% av kostnadsanslaget fratrukket 450 mill. kr. til ny vognbase på Fornebu).

Resten kommer fra grunneierbidrag langs banen, bompenger fra Oslopakke 3 og økte billettinntekter fra kollektivrtrafikk. Kilde: Fornebubanen, Samferdselsdepartementet.

STASJONER: Har skal Fornebubanen sine nye stasjoner ligge. Foto: Fornebubanen

Flere milliarder dyrere

Dette vil påvirke kostnadsrammen som også er økt fra 13,8 milliarder kroner til drøyt 16 milliarder kroner.

Anleggsstart er planlagt til våren 2020.

– Den står vi fast ved, sier direktør Måsøval. De skal også se om de kan spare inn både på tidsbruk og kostnader.

Det er ikke bare Fornebubanen som blir forsinket og sliter med å holde seg innenfor de kostnadsrammene som først ble bestemt.

Torsdag ble det kjent at Bane Nor vil utsette åpningen av Follobanen med ett år.

Skal prøve å gjøre det raskere og billigere

– Vi skal vi ta en full gjennomgang av prosjektet og se om vi kan klare å få ned både byggetid og kostnader, sier direktør for Fornebubanen, Irene Måsøval.

Samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg, sier at de vil gå grundig gjennom prosjektet for å se om det er mulig å kutte kostnadene, før saken legges frem for bystyret i løpet av våren.

– Vi er nå i full gang med å oppgradere Oslo. Fornebubanen blir den største T-baneutbyggingen i nyere tid, og vil gjøre det enklere for mange flere å reise raskt, effektivt og miljøvennlig i hverdagen, sier Berg,

Dette er KS2 Ekspandér faktaboks Er en kvalitetssikring av store og dyre investeringsprosjekter.

Skal vurdere om planleggingen er kostnadene er realistisk.

Stortinget krever dette før de vedtar investeringsbeslutning.

Utredningene foretas av eksterne fagmiljøer.

Det finnes også KS1 som er en kvalitetssikring av hvilket konsept eller alternativ som velges.

– Veldig skuffende

OBOS, som er Norges største boligbyggelag og boligforvalter, har flere store prosjekter på Fornebu i Bærum.

De liker svært dårlig at åpningen av Fornebubanen blir utsatt.

– Dette er veldig skuffende, men ikke uventet. Dette prosjektet har tatt for lang tid allerede, sier Åge Pettersen som er kommunikasjonsdirektør i OBOS.

– Det bygges allerede mange boliger på Fornebu, og flere skal det bli. Det bor allerede mange der som trenger et fullgodt kollektivtilbud. Det har de trengt lenge.

SKUFFA: – Samferdselsprosjekter tar ofte altfor lang tid i Norge, mener Åge Pettersen som er kommunikasjonsdirektør i OBOS. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen / Info Marked Medlem

Har ventet i over 20 år

Telenor har sitt hovedkvarter på Fornebu. Det har de hatt i 17 år.

De har ventet lenge på å få en raskere og mer miljøvennlig reisetilbud til og fra jobben.

– Da vi kjøpte tomta i 1997 ble vi lovet av Fornebubanen skulle stå klar ved innflytting. Vi venter fortsatt, sier Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor.

– Det blir mer og mer næringsvirksomhet og boliger på Fornebu. Det blir stadig viktigere å få på plass en miljøvennlig og effektiv transportløsning her, mener Krokan.