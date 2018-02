Det kan tenkes du vakler mellom tanken på at dette gidder jeg ikke krangle om mer, la oss heller bruke søndagene til noe hele familien liker, – og: Jeg må da klare å lære ungen min å gå på ski på en hyggelig måte.

For kan en nordmann med ambisjoner om å være en god mor eller far være bekjent av å oppdra en liten tass som ikke skal oppleve svette, skismøring og appelsin i påskesola på påskefjellet?

Nå går han frivillig

Når vi spør Thorkild Gundersen, en skientusiast som har skrevet boka om langrenn med undertittelen «Det eneste som er bedre enn en lang skitur – er en enda lengre skitur» regner vi med lite forståelse for at det er greit å gi opp skiopplæringen.

Men det er han som sier at det ikke er grunnlovsfestet at en nordmann må gå på ski. Og han har to barn selv som sluttet med skigåing i ung alder.

– Det står ikke i Grunnloven at man må gå på ski, og ingen blir glad i skigåing av å bli tvunget. Men hvis du lærer litt skiteknikk som barn, kan du ta det frem selv som voksen, og det er en belønning. Sønnen min på 20 låner nå mine ski og går frivillig, sier Thorkild Gundersen.

Fordel å kunne navigere

Noen får til å gjøre skiturer til en hyggelig aktivitet. Maria Bratteli er en av dem. Hun bor på Sagene, midt i tjukkeste Oslo, og er glad i friluftsliv. Hun var en turglad unge selv, men som ung voksen hadde hun flere år der det bare ble en, maks to turer i løpet av et år. Men så fikk hun barn.

– Jeg har vokst opp med den tanken at alle nordmenn må gå på ski. Så da datteren min ble fire år begynte vi med turer.

Nå er datteren seks år og blir med på en mil lange turer.

Maria Bratteli mener at det er viktig å ta vare på kroppen sin og være i aktivitet.

– Det fysiske er det viktigste vi har. Det henger sammen med sunt kosthold, å være sunn og frisk. Å være ute og å kunne navigere i skogen har mange fordeler.

Selv om Sofia (6) vokser opp i en turglad familie, er ikke mamma Maria en fanatisk friluftsmor. Også inneaktiviteter og skjermlek har sin avslappede plass i familielivet.

– Sofia har egen iPad og egen mobil. Hun har tilgang til dette uten regler for tidsbruk.

Maria Bratteli har noen tur-triks å by på Ekspandér faktaboks Hun finner på eventyr mens de går. I Lommedalen for eksempel, kom de over en grotte, og slik ble fortellingen om trollet som bodde i grotta til. Trollet har forkle med lomme, og om natta går det ut og stjeler unger. – Så forsvant det barn fra gårder i Lommedalen. Og så forsetter vi, og ser avbrekte greiner og kanskje et fotspor. Og plutselig har seksåringen gått 11 kilometer til hytta der vi skal sove, og hun har hatt det gøy. Noen ganger har datteren lydbok på mens de går. – Å ta med en femåring til Beseggen er nok å pushe det litt. Men når hun blir lei fungerer det med lydbok. Da holder hun meg i hånden og hører historier og så er alle glade. En annen lur ting er at Maria Bratteli har kjøpt en skisele, sånn som foreldre bruker på små unger i slalombakken for at de ikke skal miste dem. – Hvis det er bratt og langt så drar jeg henne, samtidig som hun går. Det er hun som holder seg fast i selen, slik at hun kan slippe hvis hun faller.

Her er Sofia 5 år. Det hender hun får sitte i pulk hvis turen er lang. Foto: Maria Bratteli

Fingeren på verkepunktet

Blogger Kristine Storli Henningsen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kristine Storli Henningsen skriver bloggen «Antisupermamma» og svarer at vi setter fingeren rett på verkepunktet når vi spør om norske barn må kunne gå på ski. For selv om bloggen handler nettopp om å ikke være supermamma, så har hun hatt mye dårlig samvittighet for skiferdighetene til de tre sønnene. Familien fikk det ikke helt til, og noen medlemmer gråt og andre ble sinte.

– Jeg hadde venninner som sa: «Kan du ikke bare la være da?» Det er jo ellers jeg som pleier si det. I teorien må man ikke lære ungene å gå ski, men jeg forstår alle som syns det er vanskelig i praksis.

Da familien etterhvert flyttet til Spania opplevde Kristine Storli Henningsen det som en lettelse å slippe egne og andres forventninger til familiens skiturer.

Glemmer ofte surhet

Kjetil Østli, naturentusiast. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Kjetil Østli er journalist og skriver blant annet i Harvest, et nettmagasin som har som mål å inspirere flere nordmenn til å komme seg ut. Han sier at det sikkert er viktig med dataspill, men at det er fint mulig å lære seg både Minecraft og skiferdigheter i løpet av en lang barndom.

– Det tar en time å lære seg Minecraft. Så det er fortsatt tid igjen i løpet av en uke til å trekke frisk luft og se på stjerner eller kanskje bli sinna på en skitur.

Barn, som voksne som meg selv, sier Kjetil Østli, velger ofte minste motstands vei hvis vi blir spurt. Vi vil sitte inne i stedet for å bruke kroppen, vi vil spise fett, søtt og salt i stedet for grønnsakene våre.

– Så hva barna «vil» er noe alle foreldre må ignorere. Ofte glemmer jo ungene sinnet og surheten idet de faktisk har begynt på turen, fordi endorfinene oppstår i kroppen. Men vedvarer sinnet har du gjort noe feil som forelder, som tatt på ungen for mye klær eller startet med en oppoverbakke.

Hvis ungen fortsetter å være sur etter at slike faktorer er eliminert, da kan det være på tide å gi opp.

– Da kan ski legges på hylla sammen med alle andre håp vi hadde for dem. Dette kan gjøres med noen sekunders melankoli, deretter går man videre uten å se seg tilbake.

– Foreldre kan slappe av litt mer

Thorgeir Kolshus, sosialantropolog. Foto: NRK

Er skikunnskap fortsatt så viktig for en nordmann at foreldre må gjennomføre «øvelse skitur» på søndager? Sosialantropolog Thorgeir Kolsås gir trøst, men anerkjenner dilemmaet.

– Aj, aj, et vepsebol.

Han mener det er en fin ferdighet å kunne gå på ski, men at vi godt kan overlate kunnskapen om naturen til skolen. For i skolens læreplan står det at ungene skal lære om naturen i alle årstider. Det er et viktig læringsmål.

– Foreldre kan slappe av litt mer, siden skolen tar det. Men det er en foreldreplikt å vise at verden er større enn nærmiljøet. Siden skolen tar naturen kan foreldre eksponere ungene for andre opplevelser.

Som «Piken med svovelstikkene»

Maria Mena i en ikke-skisituasjon. Foto: Tom Øverlie / NRK

Musikeren Maria Mena fortalte på Instagram Stories at hun syns det er flaut å være halvt norsk og ikke kunne gå på ski.

– Ski er en unaturlig konstruksjon, er det ikke? Du tar på deg et par sko og så tar du på deg noe som gjør at du får verdens lengste føtter, sier hun i videosnutten.

Hun blir både sinna på alle skibildene og samtidig litt misunnelig på det hun kaller den store bursdagsfesten som ser ut til å foregå i marka og som hun ikke er invitert til, som en annen «Piken med svovelstikkene».