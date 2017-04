- Må tisse på flaske i arbeidstiden

– Mange steder i byen der bussene stopper, finnes det ikke toalett. Det er et problem vi har sett over mange år, sier Per Petterson.

Han har nettopp parkert bussen på endeholdeplassen på Skøyen i Oslo. Her har han en pause på tre til åtte minutter. Hvis han må på do må han til bensinstasjonen som ligger 100 meter unna.

– Det toalettet er ofte opptatt av kunder. Har vi dårlig tid, kan vi ikke vente, men må tilbake til bussen for å kjøre videre. Flere tør ikke drikke væske, noe som jeg synes er viktig for en bussjåfør, sier Petterson.

Ved andre pausesteder er det satt ut campingdoer som ofte er skitne, uten mulighet for håndvask.

Anbudsregime går utover toalettene

NRK har også tidligere fortalt om bussjåfører som fortviler over elendige toalettforhold. Mye av årsaken er at arbeidsgiver og oppdragsgiver ikke klarer å bli enige om hvem av dem som skal sørge for at bussjåførene til enhver tid har en plass de kan tømme seg.

Dette er et av campingtoalettene som er satt ut til bussjåførene i Oslo. Det går lang tid mellom hver gang det lite innbydende toalettet vaskes og tømmes. Foto: Yrkestrafikkforbundet

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes, skylder på at busstrafikken er satt ut på anbud.

Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet. Foto: Edin Babic / NRK

– Det har ført til at selskapene konkurrerer på pris og da er det toalettforholdene som blir rammet av det, sier Klungnes.

Forbundslederen vil at ansvaret for toalettfasilitetene skal gå over fra arbeidsgiver til oppdragsgiver, som i dette tilfellet er Ruter.

– Det er fylkeskommunen og Ruter som eier kollektivtrafikken. Da bør de ta med toalett i planleggingen sin og finansiere det på linje med alt det andre som de har i kollektivtrafikken, sier Klungnes.

Tisser i medbrakt saftflaske

Per Petterson er verneombud og tillitsvalgt i Unibuss som er et av fire busselskaper som kjører i Oslo og Akershus. Han forteller at bussjåførene daglig opplever ubehag i forbindelse med elendige pauserom og toalettfasiliteter.

– Noen gjemmer seg litt i bussen og tisser i en saftflaske som de har med seg. Det er faktisk tilfellet, sier Petterson.

Øystein Dahl Johansen, kommunikasjonsrådgiver i Ruter. Foto: Birgitte Heneide / Fotograf Birdy

Oppdragsgiver, som i dette tilfellet er Ruter, er enig i at pausefasilitetene er langt fra det de burde være. Kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen forteller at de ser etter bedre løsninger.

– Situasjonen for dagens bussjåfører er ikke tilfredsstillende, og det er beklagelig at de må jobbe under slike forhold. Vi ser derfor nå på en ny modell sammen med Akershus fylkeskommune og Akershus kollektivterminaler for å ta tak i dette, sier Johansen.