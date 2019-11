Vogntogsjåføren ble sperret inne da han kom med sommerdekk

– Det var en ansatt på lageret som observerte sommerdekk på en bil som skulle laste varer hos oss. Det reagerte vi på og varslet derfor politiet. Da kan vi si at vi har hatt en god dag på jobben, sier ansvarlig for logistikk Håkon Kvåle hos Glava til NRK.

Selskapet får daglig besøk av transportfirmaer som enten skal levere eller frakte varer bort fra lageret. Politiet dro raskt ut til stedet for å kontrollere vogntoget.

Der fant de en blanding av slitte vinterdekk, nedslitt forhjul og fire sommerdekk.

– Vi valgte å ta bilen ut av trafikk. De ansatte gjorde noen grep, sperret ham inne og ringte politiet. Politiet trenger hjelp innimellom, vi setter pris på at de tok kontakt med oss, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt.

Sjåføren fra Litauen fikk en bot på 13.500 kroner og kjøreforbud inntil alt er i orden. Han må nå vente på nye dekk fra Litauen.

Føreren kom til Norge med fire sommerdekk og flere slitte vinterdekk. Han blir nå stående i Askim til han får nye vinterdekk fra Litauen. Foto: Freddie Larsen

Føreren glad for å bli stanset

Håkon Kvåle hos Glava sier at de har klare rutiner for hva de skal gjøre dersom de oppdager lastebiler som ikke har utstyret i orden.

– Om det er biler som ikke er riktig skodd eller har manglende sikkerhetsutstyr, så skal vi ikke laste. Tidligere har det også vært hendelser der sjåføren har vært påvirket av alkohol. Når vi oppdager slike ting, så skal vi agere, og det har vi gjort i dag, sier han.

Sjåføren, som skulle frakte varer over fjellet til Bergen, ønsket ikke å snakke med NRK tirsdag kveld. Men han sier til Smaalenenes Avis at han er glad for at han ble stanset før han fikk kjøre videre.

– At jeg ble stoppet nå, gjør at sjefen min må ta sikkerhet på alvor. Neste gang jeg blir sendt til Norge, så vet sjefen at jeg må ha skikkelige hjul, sier han til avisen.

Storkontroller av tungbiler

Litaueren var ikke den eneste som fikk bot for å ikke ha godt nok utstyr for norske vinterveier tirsdag. Denne uken er det nemlig spesielt fokus på tungbiltrafikken i hele Europa.

Ved grensa på Svinesund ble det gitt 34 gebyrer og 17 kjøreforbud, blant annet for manglende kjetting, slitte dekk og overlast.

Les også: Unge slurver med dekkbytte om vinteren