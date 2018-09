– De vet ikke hva vikeplikt er, de kjenner ikke til skilt og vår erfaring er at de blir farlige sjåfører. Da er det latterlig med 14 dager karantene. Det er i realiteten ingen straff, sier fagansvarlig Knut Ole Mørk ved Mørk trafikkskole.

Når noen blir tatt i juks eller forsøk på juks på teoriprøven må de vente i 14 dager før de kan prøve på nytt. Karantenetiden er den samme for dem som stryker etter å ha prøvd seg på redelig vis.

Ligger på vent

Allerede for to år siden ønsket Vegdirektoratet at karantenetiden for juksere skulle økes til inntil ett år.

Forslaget ble sendt på høring i april 2016 og høringsoppsummeringen ble sendt til Samferdselsdepartementet ved årsskiftet 2016/2017.

Der har det blitt liggende på vent.

– En av grunnene til at lovendringen om karantene ved fusk har tatt tid, er at forslaget vil inngå i en felles proposisjon som også omfatter andre lovendringer som har vært mer kompliserte og tidkrevende, skriver pressevakt Frøydis Tornøe ved departementet i en e-post til NRK.

Anmelder alle

De siste årene har flere personer blitt oppdaget når de har forsøkt å jukse på teoriprøven.

En av de mest brukte metodene er å kommunisere med en person på utsiden av prøvelokalene ved hjelp av en mobiltelefon med kamera og en radiosender med høyttaler festet i øret.

I slutten av september må 36 personer møte i Larvik tingrett mistenkt for å ha vært med på organisert juks på denne måten.

To av dem er et syrisk ektepar som er tiltalt for å ha organisert juksingen.

– Vi anmelder alle slike saker til politiet og har høyt fokus på dette i Skien. Konsekvensene ved at en kandidat jukser til seg en bestått teoriprøve kan være store og ramme alle som ferdes i trafikken, sier leder for trafikant på Skien trafikkstasjon Vibeke Delesand Blikra til vegvesen.no.

Mannen som skulle ta teoriprøven til førerkort hadde på seg en spesialdesignet T-skjorte med skjult kamera, og fikk oppgitt riktige svar via en liten propp i øret. Du trenger javascript for å se video. Mannen som skulle ta teoriprøven til førerkort hadde på seg en spesialdesignet T-skjorte med skjult kamera, og fikk oppgitt riktige svar via en liten propp i øret.

I sluttfasen

Statens vegvesen har allerede gjort flere tiltak for å stanse personer fra å jukse, og ser nå på muligheten for å stenge mobilsignaler ute av prøvelokalene.

Knut Ole Mørk ved Mørk trafikkskole mener at også lengre karantene for jukserne burde vært på plass allerede.

– Jeg vet ikke om det burde være seks måneder, ett år eller to. Men det må i hvert fall være mer enn i dag. Det er innlysende at dette må gjøres noe med. Jeg håper bare det ikke er så mange som må dø i trafikken før dette er på plass, sier han.

Samferdselsdepartementet bekrefter at arbeidet nå er i sluttfasen, og at forslaget vil kunne legges frem for behandling i Stortinget innen utgangen av året.