Varsler mye strengere straffer for førerprøve-juksere

Bakgrunnen er at Statens vegvesen i de senere årene har avdekket flere tilfeller av fusk under førerprøven – uten at det har fått konsekvenser.

– Det skal ikke lønne seg å jukse og derfor vil vi innføre karantenetid for fusk ved førerprøven. Det vil bedre trafikksikkerheten og virke forebyggende mot dem som vurderer å jukse, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Allerede for tre år siden ønsket Vegdirektoratet at karantenetiden for juksere skulle økes til inntil ett år. I mars i år vedtok Stortinget endringer i loven som skulle sørge for dette.

Vil ha karantene på opp til ett år

I dag blir juks på førerprøven behandlet som «stryk». Jukseren kan dermed ta en ny teoretisk prøve allerede etter 14 dager, og en ny praktisk prøve etter fire uker.

Karantenen er den samme for dem som stryker etter å ha prøvd seg på ærlig vis.

I de mer alvorlige tilfellene som for eksempel ved bruk av elektronisk kommunikasjon, blir forholdet også politianmeldt.

Forslaget som nå er sendt på høring, er at det kan gis karantene på tre til ni måneder ved mindre alvorlig juks, mens det for alvorlig juks foreslås ti til tolv måneders karantene.

Det nye forslaget gjelder både teoretisk og praktisk prøve, og på både førerprøve, utrykningsprøve og yrkessjåførprøve.

– Vi må kunne stole på at alle som får førerkort har den kompetansen de trenger for å ferdes trygt i trafikken, sier Dale.

Her går en kvinne inn på trafikkstasjonen i Drøbak for å ta teoriprøven for fjerde gang. Denne gangen skal hun jukse seg til bestått. Det skal hun betale 10 000 kroner for. Du trenger javascript for å se video. Her går en kvinne inn på trafikkstasjonen i Drøbak for å ta teoriprøven for fjerde gang. Denne gangen skal hun jukse seg til bestått. Det skal hun betale 10 000 kroner for.

Flere dommer for førerkortjuks

En av de mest brukte metodene for å jukse, er å kommunisere med en person på utsiden av prøvelokalene ved hjelp av en mobiltelefon med kamera og en radiosender med høyttaler festet i øret.

Høsten 2018 ble et ektepar dømt i Larvik tingrett for førerkortjuks på nettopp denne måten. Ekteparet hjalp svært mange fra hele Sør-Norge med å jukse på teoriprøven.

Mannen ble dømt til ti måneder ubetinget fengsel. Kona ble dømt til fengsel i ni måneder, der fem måneder ble gjort betinget.

I den samme dommen ble også 19 andre personer dømt for juks med teoriprøven.