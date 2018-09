Vil blokkere mobilsignaler for å stoppe førerprøve-juks

De to brødrene fra Østfold tilsto forrige uke å ha jukset da de skulle ta teoriprøven til bil i Oslo i fjor, og er nå dømt til 24 dager ubetinget fengsel.

Brødrene brukte en T-skjorte med spesialsydd lomme på brystet hvor en mobiltelefon med kamera var plassert. I tillegg hadde de en radiosender med høyttaler teipet fast og skjult i øret for å kommunisere med en hjelper på utsiden.

Flere som har blitt tatt for juks på teoriprøvene har hatt en slik propp i øret for å høre hva de skulle svare på teoriprøvene. Foto: Politiet

Vegvesenet jobber nå med flere tiltak for å hindre folk i å bruke mobiltelefoner til å jukse på prøvene, forteller avdelingsdirektør Jon Molnes ved krimseksjonen i Statens vegvesen.

– Vi ser på muligheten for å stenge ute signaler. Det kan handle om at mobilene ikke vil fungere inne i prøvelokalene. Det er teknologisk mulig, men vi må se litt på kostnader og hvordan det kan tilpasses våre lokaler. Hvis det faller på plass, så er det et helt reelt tiltak som vurderes, sier han.

Stanset nettverk i Larvik

I juli fortalte NRK at 42 personer i Larvik var blitt tiltalt eller domfelt for juks med lignende metoder som de to brødrene.

Den siste uken i september starter rettssaken mot 33 av dem, samt et syrisk ektepar som er tiltalt for å ha organisert juksingen.

Ekteparet skal ha reist rundt i landet for å hjelpe folk, både på Østlandet og Vestlandet, siden 2015. Politiet har varslet inndragning av over 400.000 kroner som de mener er innbetalt til ekteparet.

Det har gitt effekt at et av nettverkene som skal ha organisert juks er tatt, forteller Molnes.

– Vi får tilbakemeldinger fra våre trafikkstasjoner om at det avdekkes færre tilfeller av juks, som følge av at dette nettverket er stanset. Vi tror også at økt kontroll fører til at flere vegrer seg til å jukse.

Mannen som skulle ta teoriprøven til førerkort hadde på seg en spesialdesignet T-skjorte med skjult kamera, og fikk oppgitt riktige svar via en liten propp i øret. Du trenger javascript for å se video. Mannen som skulle ta teoriprøven til førerkort hadde på seg en spesialdesignet T-skjorte med skjult kamera, og fikk oppgitt riktige svar via en liten propp i øret.

Endrer spørsmål

I en sluttrapport etter rettssaken i Larvik vil Molnes presentere flere mulige måter å få bukt med juksingen. Blant forslagene er innføringen av teknologi for å stanse mobilsignaler. Hvilke tiltak som blir gjennomført, er det fagansvarlige som bestemmer, sier han.

Jon Molnes i Statens vegvesen sier at de stadig jobber med å hindre juks på teoriprøvene. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Vi må vurdere kostnader og slikt. Hvis det var jeg som fikk bestemme alt så hadde dette nok blitt dyrt.

– Men det hadde blitt mindre juks?

– Ja, det hadde nok.

Andre tiltak er allerede på plass. Et nytt system roterer på spørsmålene i databasen, slik at det skal være umulig å vite hvilken rekkefølge de kommer i.

– Formålet er å stanse aktører som har fått tak i prøvesettene til vegvesenet. Vi utvikler også nye spørsmål hele tiden, noe som gjør det enda vanskeligere for juksere, sier Molnes.

Vegvesenet har også startet med å ha ansatte i prøvelokalene, men det har ført til at flere trafikkstasjoner har vært nødt til å redusere tilbudet.