42 personer tatt for førerkort-juks i Larvik - i Oslo nedprioriteres sakene

Det startet med at en ansatt ved Larvik trafikkstasjon fikk mistanke om juks på en teoriprøve til førerkort tirsdag 1. august 2017.

De ringte politiet, som rykket ut og pågrep også en mann som satt i en bil på parkeringsplassen utenfor. Bakmannen skal ha kommunisert på FaceTime med mannen som satt inne, for å hjelpe ham å svare riktig på prøven.

TATT HER: Utenfor Larvik trafikkstasjon pågrep politiet den syriske familiemannen som nå er tiltalt som hovedmann i saken. Påtalemyndigheten mener hovedpersonene har holdt på med dette i flere år og tjent mye penger på det. Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

– Første gang bakmenn blir tatt

Politiet har samarbeidet tett med Statens vegvesen om etterforskningen av saken. Det har ført til at totalt 42 personer nå er domfelt eller tiltalt for å ha jukset på teoriprøven til førerkort.

Bakmannen og hans kone er også tiltalt.

Politiet mener det syriske ekteparet har holdt på med dette siden 2015, og har varslet inndragning av beslag og over 400.000 kroner som de mener er innbetalt i løpet av disse to årene.

FORNØYD: Avdelingsdirektør Jon Molnes i Statens vegvesen er svært godt fornøyd med samarbeidet de har hatt med politiet i Larvik om saken. Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

– Dette er så vidt jeg vet første gang det er tatt en bakmann. Vi er avhengige av politiet for å få gått etter bakmenn, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Statens vegvesen, og legger til:

– For Statens vegvesen er det viktig av trafikksikkerhetshensyn, men det er også virkelig viktig av allmennpreventive hensyn, sier Molnes.

Molnes mener det som er blitt avdekket er et av flere nettverk som operer hele landet.

Nekter straffskyld

Alle de 34 personene som er tiltalt for å jukset nekter straffskyld. Det gjør også kona til hovedmannen, ifølge hennes forsvarer.

– Han erkjenner noen av forholdene, men ikke alle, sier advokat Camilla Høie som forsvarer hovedmannen.

TOK ANSVAR: Politiinspektør Magnar Pedersen ved Larvik politistasjon forbereder seg på en omfattende rettssak i Larvik tingrett til høsten. Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Åtte juksere har til nå fått tilståelsesdom på 24 dager ubetinget fengsel. De har forklart at de jukset fordi det var vanskelige å forstå spørsmålene, selv om det er mulig å få prøvene på forskjellige språk. Flere av dem skal ha forsøkt å ta teoriprøven flere ganger tidligere uten å ha fått bestått.

– Fellesnevneren er i korte trekk at de er dårlige i norsk. De er utlendinger og de aller fleste er fra Midtøsten. Noen få har fått norsk statsborgerskap, sier politiinspektør Magnar Pedersen ved Larvik politistasjon, som er en del av Sør-Øst politidistrikt.

De skal ha betalt fra 1500 til 6000 kroner for å få avansert hjelp med teknologisk utstyr. Jukset skal ha blitt gjennomført på Statens vegvesens trafikkstasjoner over hele Østlandet i første halvdel av 2017.

Fikk svarene på øret

PROPP: Denne hadde kandidatene i øret for å høre hva de skulle svare på teoriprøvene. Foto: Politiet

Jukset skal ha skjedd ved at kandidaten hadde på seg en spesialdesignet T-skjorte med en lomme til en mobiltelefon og et hull til kamera. Via FaceTime får da hjelperen som sitter ute se skjermen med spørsmål, og gir kandidaten de riktige svarene i en liten propp i øret.

– Det er veldig alvorlig. Det å jukse seg til et førerkort vil jo si at du ikke har dokumentert at du har den kompetansen, verken teoretisk – og da kanskje heller ikke praktisk – til å kunne føre bil, sier politiinspektør Magnar Pedersen, og legger til:

– Hvis de som er ute og kjører ikke skjønner skilt, oppmerking eller annen informasjon og hvordan du skal forholde deg til den, så øker selvsagt risikoen for alle andre i trafikken.

Ikke prioritert i Oslo

IKKE PRIORITERT: Etterforskningsleder Terje Bechmann Dahl ved Oslo politidistrikt skriver i en e-post til NRK at de ikke har fokus på å prioritere denne typen saker. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Omtrent samtidig med saken i Larvik, pågrep politiet i Oslo to andre antatte bakmenn i en lignende juksesak. Men etter den innledende etterforskningen har det ikke skjedd noe.

Politiet i Oslo vil ikke stille til intervju, men svarer i en e-post:

– Vi er kjent med at vi har en slik sak til etterforskning i Enhet øst. Det er gjort noe etterforskning. Status for denne er at den per dags dato ikke ferdig behandlet, sier Terje Bechmann Dahl, som leder av etterforskningsseksjonen i enhet Øst i Oslo politidistrikt.

– Vi har ikke fokus på å prioritere denne type saker hos Enhet øst på nåværende tidspunkt, da vi ser oss forpliktet til å prioritere våre ressurser på blant annet alvorlige voldssaker.

– Flere har sluppet unna

Statens vegvesen mener at dette var et tilsvarende nettverk som det som ble avdekket i Larvik, og at det ville vært mulig å gå etter nettverket dersom Oslo-politiet hadde prioritert det.

– Det er en vanskelig prioritering og vi har stor forståelse for det. Men det er nærliggende å tenke at det er en god del prøver som også skulle vært omgjort i Oslo, og at det nok er en god andel aktører som har sluppet unna der, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Statens vegvesen.

– Hva kan det få å si for trafikksikkerheten?

– For vår del så er jo det bekymringsfullt. Vi skulle gjerne sett at det var mulig å ettergå. Men vi har stor forståelse for at politiet har en vanskelig arbeidshverdag, og at de er nødt til å gjøre andre prioriteringer.

– Er det mulig å gå etter den saken senere?

– Sannsynligvis ikke nå.

For to år siden laget NRK en serie med saker om avansert juks på Statens vegvesens teoriprøver. Den gangen varslet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at de ville innføre ett års karantene for denne typen juks.