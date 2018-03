Vær obs på dette hvis du skal jobbe i påsken

Skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag og 2. påskedag er alle fridager i påsken. Men allerede fra onsdagen er det rød dag fra klokken 18.

Det tilsier at det kun er lov til å holde arbeidere på jobb dersom det er nødvendig, forteller rådgiver Anette Pollen i Hovedorganisasjonen Virke.

– Dette kan for eksempel være personer som jobber på sykehus eller på hotell, sier hun.

Selv om onsdagene ikke er rød før klokken 18, har flere bedrifter bestemmelser om kortere arbeidsdag denne dagen.

Usikkerhet rundt reglene

Regionssekretær i Østfold Grethe Berntsen i LO forbundet Handel og Kontor forteller at de får mange hevendelser fra personer som har spørsmål om arbeid på disse helligdagene.

– De spør mest om hva de skal ha betalt, men noen spør også om de kan pålegges å jobbe alle dagene.

Og spesielt det siste bør man være obs på. Dersom man jobber på en helligdag har man krav på fri neste helligdag. Jobber du skjærtorsdag, skal langfredag i utgangspunktet være en fridag.

– Det er mange bedrifter som synder mot dette, sier Berntsen.

Anette Pollen i Virke forteller at mange arbeidsgivere forsøker å finne løsninger slik at samme ansatte kan jobbe hele påsken. Foto: Stian Schioldborg / www.magentastudios.no, Foto: Stian Schioldborg / www.ma

Ifølge Pollen velger derfor mange å finne en alternativ løsning.

– Mange bedrifter ønsker å organisere påskearbeidet slik at noen ansatte jobber hele påsken, mens andre får påskefri.

Løsningen blir dermed å inngå en avtale om en utregning for hele året, slik at man i løpet av året ikke jobber for mange søndager eller helligdager.

Når det gjelder hvor mye man skal ha betalt, er dette forskjellig fra bedrift til bedrift. Reglene for dette står i tariffavatelen eller i personalhåndboka.

Det samme gjelder om man skal få utbetalt lønn for de dagene man i utgangspunktet skulle jobbet, men som man har fri fordi det er rød dag.

Butikker skal holde stengt

Påskeaften er nesten som en hvilken som helst vanlig lørdag. Forskjellen er at det i arbeidsmiljøloven står at man som hovedregel skal slutte klokken 15 denne lørdagen, og ikke 18, slik som en vanlig lørdag.

For butikkene er regelen at de skal holdes stengt.

– Butikker er bundet av landsoverenskomsten mellom Virke og HK om at påskeaften skal være fridag med mindre det er bedriftsmessige hensyn som gjør at butikken må holdes åpent, sier Pollen i Virke.

Når det gjelder å følge regelverket forteller Berntsen i LO at det er en del som blir utnyttet med tanke på jobbing på helligdager.

– De unge blir nok mest utnytte mest, men det voksne får også de samme beskjedene. Forskjellen er at de setter spørsmålstegn.