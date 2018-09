Tre ansatte fikk beinbrudd i samme øvelse

I forbindelse med øvelsen skulle de ansatte ta seg fra passasjerdekket og ned til en redningsflåte via en evakueringsstrømpe.

Det var under denne delen av øvelsen at fire av de kaféansatte skadet seg, forteller administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen.

– Vi trodde først at det var to som hadde fått bruddskader. I ettertid viste det seg at tre pådro seg brudd, mens en fjerde fikk en kraftig forstuing. Det er uendelig trist, det skal ikke skje, sier han.

Bastø III lå til kai i indre havn i Horten da øvelsen ble gjennomført sist torsdag.

Varslet Sjøfartsdirektoratet

Lund har ikke nærmere kjennskap til hvordan de ansatte pådro seg bruddskadene.

Helsepersonell ble tilkalt og resten av øvelsen ble avblåst da skadene ble oppdaget. Selskapet har nå satt i gang en gjennomgang av det som skjedde for å finne ut av hva som gikk galt.

Øyvind Lund er administrerende direktør i Bastø Fosen. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Den skjer i samarbeid med de involverte mannskapene og utstyrsleverandøren av flåten og evakueringssystemet, sier han.

Det var Moss Avis som først skrev om saken. Bastø Fosen har varslet Sjøfartsdirektoratet om den uønskede hendelsen.

– Besetningen om bord skal ha fulgt alle retningslinjer og prosedyrer i forbindelse med varsling til oss. Bastø Fosen skal nå følge opp saken og vi vil sjekke at så blir gjort. Vi har ingen indikasjoner på at de ikke vil gjøre det, sier kommunikasjonsrådgiver Marit Nilsen i Sjøfartsdirektoratet til avisen.

Fergene til Bastø Fosen betjener Norges mest trafikkerte fergesamband mellom Moss i Østfold og Horten i Vestfold.