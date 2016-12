Tidligere Lionel-trener dopingdømt

De fem må også betale en bot på rundt 130.000 kroner hver, skriver nettstedet TGN.

Den desidert meste kjente er Fabrice Souloy. Han avventer også dom for flere positive prøver for samme stoff under løp i Norge og Sverige tidligere i år.

En av disse stammet fra storstjernen og norske Lionel fra Slitu i Østfold. Han har etter skandalen byttet treningsmiljø og var meget god i sine to første løp i ny regi.

Trolig vil strafferammen for forholdene i Norden ligge høyere enn den nå rettskraftige dommen i Frankrike. Derfor kan Souloy innstille seg på lang tid i de suspendertes rekker.

Han er Europas mestvinnende travtrener de ti-tolv siste årene.

NRK møtte Lionels eier Gøran Antonsen etter avsløringen i september:

