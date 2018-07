Teknologi stopper ikke mobilbruk bak rattet

Du cruiser på motorveien i 110km/t. Trafikken flyter, solen skinner, og du er kanskje på vei hjem til middag. Så ringer mobilen. Du har ikke handsfree, men det er sjefen som ringer. Tar du den?

En undersøkelse Norstat har utført for Storebrand viser at over halvparten av nordmenn bruker mobilen under kjøring. Flest sier de svarer fordi de føler de må.

Så mange bruker aldri bruker mobil under kjøring Ekspandér faktaboks Akershus 37%

Aust-Agder 31%

Buskerud 35%

Finnmark 26%

Hedmark 32%

Hordaland 38%

Møre og Romsdal 40%

Nordland 40%

Oppland 29%

Oslo 35%

Rogaland 37%

Sogn og Fjordane 44%

Telemark 29%

Troms 24%

Trøndelag 39%

Vest-Agder 35%

Vestfold 36%

Østfold 30%

– Det er egoistisk

Paal Gunnar Mathisen er distriktsleder for Trygg Trafikk i Østfold og mener det er dårlig gjort å gjøre trafikken farligere for de rundt seg.

– Vi har jo dødsfall hvor den utløsende årsaken var bruk av mobiltelefon. Samtidig er det store mørketall, fordi det er svært få av dem som krasjer som innrømmer at de har brukt mobiltelefonen.

Om du fomler med mobiltelefonen mens du kjører bil, kan det gi deg dårligere konsentrasjonsevne enn om du hadde 0.8 i promille.

Uoppmerksomhet hos fører bidro til nesten hver tredje dødsulykke i trafikken i perioden 2011–2015. Manglende oppmerksomhet er en betydelig medvirkende faktor i minst 12 prosent av alle trafikkulykker, ifølge tall fra Samferdselsdepartementet.

Verstingene er i Østfold

Undersøkelsen viser at to tredeler av østfoldinger har brukt mobil uten handsfree mens de kjører bil, og en tredel av østfoldinger bruker mobilen mens de kjører på motorvei – gjennomsnittet for landet er 20 prosent.

– Mange av de vi stopper har jo faktisk handsfreeopplegg i bilen, men benytter det ikke, sier distriktsleder Kai Voldengen i utrykningspolitiet i Øst politidistrikt.

Han er overrasket over hvor mange de tar i mobilbruk.

– Det hender også at vi tar folk som sitter og surfer på nettbrett eller PC bak rattet.

Sogn og Fjordane er best

I Sogn og Fjordane sier 44 prosent av bilistene at de aldri bruker mobilen uten handsfree mens de kjører.

Det er ingen overraskelse for politioverbetjent Terje Oksnes. Han er distriktsleder for utrykningspolitiet i Sør-Vest og Vest politidistrikter.

Han tror det er fordi de har andre holdninger til regelverket enn andre steder i landet.

– Jeg har inntrykk av at livene leves hurtigere på Østlandet, mens man har en roligere tilværelse på landsbygda.

Tror på strengere straff

I dag får man 1690 kroner i bot for å bruke mobilen under kjøring. I et høringsnotat foreslår Samferdselsdepartementet å skjerpe straffen for mobilbruk i trafikken. Departementet ønsker at håndholdt mobilbruk skal gi 3 prikker.

Under halvparten av deltagerne sier at strengere straff vil påvirke eget mobilbruk.

– 1700 kroner er nærmere en parkeringsbot enn straffen for promillekjøring i størrelsesorden, og da sier det seg selv at det ikke virker særlig avskrekkende, sier fagsjef for motor i Storebrand, Petter Berg.