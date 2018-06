Snart kan mobiltasting gi prikk i førerkortet

Uoppmerksomhet under bilkjøring er et økende trafikksikkerhetsproblem i Norge, skriver Samferdselsdepartementet i høringsnotatet som sendes ut i dag.

Uoppmerksomhet hos fører bidro til nesten hver tredje dødsulykke i trafikken i perioden 2011–2015, heter det videre. Manglende oppmerksomhet er en betydelig medvirkende faktor i minst 12 prosent av alle trafikkulykker, ifølge høringsnotatet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Foto: NRK

– Du merker jo av og til at du ikke klarer å få blikkontakt med folk som kommer imot, fordi de er opptatt av helt andre ting i bilen. Du ser det i lyskryss der biler blir stående på grønt lys fordi de fikler med telefon. Da er du åpenbart ikke til stede i trafikkbildet og bør parkere bilen til side, og få gjort det du skal før du kjører videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Et økende problem

Han mener at alle har et ansvar for å sikre trygg ferdsel i trafikken.

– Vi ser at omfanget øker, og derfor vil vi nå vurdere å innføre prikkbelastning hvis du blir tatt i å kjøre bil mens du holder på med mobiltelefon. Vi begynner å få gode tall i Norge på ulykker, men vi ser samtidig at uoppmerksomhet er en av de tingene som skaper ulykker. Vi ser også at mobilbruken brer om seg og brukes stadig mer. Folk har lav terskel for å bruke mobilen mens de kjører bil, sier Solvik-Olsen.

Prikkbelastning på høring

I dag får man en bot på 1700,- kroner dersom man blir tatt for mobilbruk mens man kjører bil. Nå vil Samferdselsdepartementet tvinge sjåfører til å ha oppmerksomheten på veien i stedet for på mobilen.

– Dette er et viktig og enkelt tiltak for at flere av oss tar det ansvaret når vi kjører bil, slik at vi hindrer at ulykker oppstår, sier Solvik-Olsen.

Rammer mange

I Norge dør over hundre mennesker i trafikken hvert år.

– Mobilbruk er en av årsakene i en andel av de ulykkene, så vi må i gang med noen tiltak, sier samferdselsministeren.

Prikker på førerkortet

Du kan få prikker om du blir registrert i en fotoboks, eller av politiet som gir antall prikker etter hvilken overtredelse man har begått. Det er flere prikker for ulike lovbrudd. Kjøring mot rødt lys gir for eksempel i dag tre prikker.

Får man åtte prikker i løpet av tre år mister man retten til å kjøre bil i seks måneder. Etter det blir prikkene slettet, eller de blir slettet etter tre år fra den dagen du skrev under forelegget du fikk.