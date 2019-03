Hendelsen skjedde i Svenskeveien i tettstedet like ved grensa til Sverige i 16.30-tiden.

Ifølge politiet ble to personer sittende fastklemt under et tak som hadde rast sammen på stedet.

– Vi fikk melding om en arbeidsulykke hvor et tak hadde falt ned over to personer. Begge har nå blitt frigjort og bygget skal være sikret for å hindre nye uhell, sier politiets operasjonsleder.

Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent, men en luftambulanse har blitt sendt til stedet.