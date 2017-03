Sykehusbrannen startet av åpen flamme

Det ble en dramatisk natt for pasienter på gastrokirurgisk avdeling ved Sykehuset Østfold da det begynte å brenne inne på et pasientrom i midten av februar.

To personer, en pasient og en ansatt, fikk lettere røykskader som følge av brannen. I tillegg ble 18 personer evakuert fra avdelingen.

Nå forteller politiet at det var en åpen flamme som gjorde at det begynte å brenne inne på et av pasientrommene.

– Krimteknikere har fastslått at det begynte å brenne i en pasientseng. Brannårsaken var ild, men vi vet ikke om det har vært snakk om røyking på senga eller om det var ildspåsettelse på annet vis, sier krimsjef Kai Andersen i Sarpsborg-politiet til NRK.

Saken er henlagt

En mann ble siktet for uaktsomhet etter brannen, men saken mot ham er henlagt på grunn av manglende bevis.

– Vi har ikke klart å føre bevis for at mistenkte har tent på. Det har ikke vært noen tilståelse eller observasjoner av hva som skjedde, sier Andersen.

Det ble en god del vann på gulvet i avdelingen etter at sprinkelanlegget startet. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Brannen førte til at sprinkelanlegget ved sykehuset ble slått på, noe som igjen førte til at det ble liggende omtrent 12 centimeter med vann på gulvet i avdelingen.

Kommunikasjonssjef Bjørn Hødal ved Sykehuset Østfold sier det er lite de kan gjøre for å avverge branner på pasientrom i fremtiden.

– Vi kan ikke sette igang en stor overvåkning av pasienter. Det har vi ikke muligheten til og det skal vi kanskje heller ikke ha i det norske samfunnet, det er ikke slik vi er skrudd sammen, sier han.