Stavanger-spiller sponser Sparta-buss

– Jeg synes supporterne bør komme seg på tur og støtte klubben. Det er bare kjekt hvis jeg kan hjelpe til så det blir litt billigere, sier Kristiansen til NRK.no.

Da supporterne til Sparta startet å samle inn penger til busser til Hamar etter gårsdagens seier over Storhamar, var løperen fra Sarpsborg den første til å bidra.

– Jeg er født og oppvokst i Sparta og jeg er utrolig glad i klubben. Jeg håper de gjør det bra og kommer seg til en semifinale. Det hadde vært utrolig moro, forteller Kristiansen.

– Helt kokos

BIDRAR: Tommy Kristiansen var raskt ute med å bidra med penger til Sparta-supporternes busstur. Foto: Skjermdump/Facebook

Per Kristian Langvik, som organiserer bussturene, sier at interessen for å dra på kamp på Hamar eksploderte i løpet av tirsdagskvelden.

Sparta utlignet til 3-3 i kamper i kvartfinaleserien, dermed blir torsdagens kamp helt avgjørende for hvem som går videre til semifinalen.

– Det er helt kokos! Det har dundret inn med bidrag, det kom inn nesten 12.000 kroner i går kveld etter kampen. Alle Sparta-supportere skal komme billig til Hamar, jeg tipper vi blir 3-400 sarpinger, sier han.

Han er også full av beundring over at Tommy Kristiansen har valgt å bidra med penger.

– Det er fett, for å si det sånn! Det viser at han har et skikkelig Sparta-hjerte. Det har også kommet inn penger fra tidligere Sparta-spiller Erlend Lesund. Det er mange som bryr seg om Sparta utafor byen også, sier Langvik.

IMPONERT: Per Kristian Langvik organiserer bussturen til Hamar. Han er imponert over interessen for kampen. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Har fått en uke fri

Mens Sparta og Storhamar endte opp med å spille nesten fire kamper i samme kamp i helgen, har Stavanger fått en uke ekstra fri før semifinalene starter etter å ha vunnet fire strake kamper mot Stjernen.

– Det har vært helt nydelig. Vi har fått tid til å lege skader og forberede oss til det som kommer. Vi kommer med overskudd og blir vanskelige å slå i semifinalen.

Der håper han at han slipper å møte sin tidligere klubb.

– Det er samme for oss hvem vi møter, men jeg håper vel egentlig ikke på Sparta. Men blir det dem, så er jeg så profesjonell at følelsene blir lagt til side.