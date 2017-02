– Å bli nominert til Grammy er like gøy hver gang, man blir ikke lei.

Tor Erik Hermansen tar imot NRK i det drøyt 400 kvadratmeter store huset han og produsentkollega Mikkel S. Eriksen i Stargate har kjøpt i Los Angeles.

I den moderne boligen jobber de to for fullt om dagen. Denne uken er nemlig det som kan krype og gå av musikere samlet i Los Angeles for å jobbe - og ikke minst delta på den store Grammy-utdelingen på søndag.

– Vi skriver masse nytt materiale og jobber noe med kjente artister, vi har blant annet gjort en ny låt med Sia. Vi gjør også en del rap om dagen, men det er enda litt tidlig å si hva som kommer ut, sier Hermansen.

Produsenten var torsdag kveld norsk tid i innspurten på arbeidet med å skrive musikk til en ny film av den franske regissøren Luc Besson.

Mistet håpet

Hermansen og Eriksen er nok en gang nominert til det som er en av verdens gjeveste musikkpriser. En pris Stargate-duoen vant i 2011 for Rihanna-hiten «Only Girl (In The World)».

Sammen med Eriksen og Sia Furler, er han denne gang nominert i klassen «Beste sang skrevet for visuell media» for Shakira sin låt «Try Everything». Sangen var en del av Disney-filmen Zootopia,

– Vi tenkte ikke på at den skulle brukes i en film. Vi prøvde bare å lage en best mulig låt. Men akkurat det at den er med i Zootopia, som jeg også syntes ble en kjempebra film, er litt ekstra morsomt, sier sier 44-åringen fra Askim.

Det var heller ikke gitt at låten skulle føre til en Grammy-nominasjon. På et tidspunkt var Hermansen nemlig tvil om det skulle bli noe av låten i det hele tatt.

– Vi tenkte på Shakira da vi skrev ferdig låten, men det tok lang tid fra vi skrev den til hun faktisk spilte den inn. Det var en liten periode der vi mistet håpet. Men da hun sang den, så følte vi at den var perfekt.

Stargate vant sin første Grammy i 2011 for Rihanna-låten «Only Girl (In The World)». Foto: Jae C. Hong / Ap

– Den første betyr mest

Blant de andre norske nominerte er produsenter som Andreas Schuller fra Drøbak, Cashmere Cat fra Halden og Fred Ball fra Fredrikstad.

Hermansen mener en Grammy-pris gjør at man kan bli tatt mer på alvor i den tøffe musikkbransjen i USA.

– For de som er nominert for første gang ville det vært kjempestort å skaffe seg en Grammy. Det er noe som står ved navnet ditt for alltid og da blir man tatt seriøst. Det er klart at den første betyr aller mest for egen tilfredsstillelse, men man er i godt selskap hvis man har vunnet en Grammy, avslutter han.