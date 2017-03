– Det mentale, mat, drikke eller søvn kan virke ubetydelig. Men det kan bety forskjellen på stang inn og stang ut hvis man ikke er godt nok restituert, sier Monica Klungland Torstveit, som er fagansvarlig for idrettsernæring og restitusjon hos Olympiatoppen Sør.

217 minutter og 14 sekunder effektiv spilletid. Det er den nye verdensrekorden i antall spilleminutter i en ordinær ishockeykamp.

Allerede tirsdag skal Storhamar og Sparta møtes på nytt – dermed blir det en kamp mot klokka for å restituere seg.

Torstveit mener påfyll av næringsstoffer og væske er det viktigste punktet når det kommer til restitusjon.

– Spillerne har antagelig hatt et stort væsketap når de har svettet mye over så lang tid. I tillegg har de nok brutt ned mange prosesser i kroppen i løpet av denne heftige økten, for eksempel muskelvev og karbohydratlagre. Alt dette må bygges opp så godt som mulig.

1: Næring

Monica Klungland Torstveit er fagansvarlig for idrettsernæring og restitusjon hos Olympiatoppen. Foto: Olympiatoppen

Første målsetting bør være å få i seg et lite måltid og nok væske allerede innen en halvtime etter avsluttet kamp. Deretter bør man få i seg et mye større måltid i løpet av de neste par timer.

Allerede under kampen ble det tomt for næring i Hamar.

– Når vi kom til den tiende pausen gikk vi tom for pizza og drikke, sa Storhamars matchvinner Joakim Jensen til NRK.

Spartas trener Lenny Eriksson sier til VG at spillerne hans spiste alt de kom over.

– Vi ble servert sjokoladekake i boksen i den åttende eller niende perioden. Men alt som kunne spises prøvde vi å stappe i oss.

– Dette har sikkert vært en utfordring for dem i natt. Det betyr at kroppen bruker mye lenger tid på å hente seg inn igjen. Når de da har en ny kamp så raskt etterpå vil de kunne stille svakere til den kampen, sier Torstveit.

Men målsettingen bør nå være å re-fylle med tilstrekkelig inntak av smart mat og drikke frem mot neste kamp, påpeker hun.

2: Søvn

Søvn er også en viktig restitusjonsfaktor. Mens Storhamars spillere kunne dra rett hjem til senga, måtte sarpingene gjennom en tre timer lang busstur for å komme seg hjem.

– De vil muligens ha fått noe søvn og hvile på bussen. De fikk i hvert fall sitte. Søvn er en betydningsfull prestasjonsvariabel. Søvn er imidlertid veldig individuelt, noen trenger mer søvn enn andre. Hver enkelt utøver kjenner antagelig selv når de er uthvilt eller ikke, sier Torstveit.

3: Isbad og massasje

Det er flere metoder som blir brukt for å fremskynde restitusjonsprosessen, men ifølge Torstveit er dette et forskningsfelt man foreløpig tror mer om, enn vet noe om.

Osteopat Fredrik Sommerseth i Sparta sier at spillerne må restituere selv, men de som vil får litt behandling. Foto: Privat

– Noen av disse metodene har det blitt forsket mer på enn andre, for eksempel dette med isbad. Der har vi noe mer forskning på at det er en sannsynlig positiv effekt for mange utøvere, sier hun.

– Massasje er man noe man er mer usikre på effekten av, men det handler også noe om den velvære mange føler ved massasje og det kan være et viktig bidrag i seg selv.

For Spartas del vil dagen bestå av avslapping og god mat, sier osteopat Fredrik Sommerseth.

– Belastningen av en sånn kamp kan egentlig ikke beskrives. I dag handler det mest om å slappe av og lade opp til i morgen. Gutta skal nok sykle litt, også er det viktig med god mat, sier han.

4: Psykologisk restitusjon

Torstveit, som også er førsteamanuensis i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder, tror restitusjon av det mentale er undervurdert av mange.

– Man skal håndtere og bearbeide det man har vært gjennom i kamp. Hvis det kommer en ny konkurranse raskt etterpå, må man forberede seg mentalt på det som kommer og fokusere på de rette tingene.