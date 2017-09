Skulle stemme – fikk beskjed om at stemmen alt var levert

Torer Frøyset fra Eidsberg i Østfold skulle til valglokalene for å avlevere sin stemme. Men da han skulle registrere seg kom beskjeden:

– Jeg fikk beskjed om at jeg allerede hadde vært og stemt, for det var krysset av på meg, forteller han.

Torer Frøyset ble rasende da han fikk beskjed om at han ikke fikk stemme. Foto: PRIVAT

Problemet var at det hadde han ikke.

Ifølge valgfunksjonærene hadde noen mest sannsynlig krysset av på feil linje, slik at det så ut som om han hadde stemt. Men feilen var gjort, og Frøyset måtte nøye seg med å levere inn stemmeseddelen i en egen urne.

I morgen skal stemmestyret vurdere om stemmen hans vil telle.

– De trodde stemmen skulle få telle, men det avhenger av om de som var over og under meg på tabellen kom og stemte. Det svekker tilliten til demokratiet når de ikke greier å holde styr på hvor de skal krysse av når det kommer folk for å registrere seg, mener Frøyset.

– Utilgivelig

Statsviter Harald Borgebund tror slike tilfeller kan påvirke velgerne.

– Slike tilfeller er egentlig helt utilgivelige. Hvis man får flere slike saker, så vil nok noen miste tilliten til demokratiet.

Statsviter Harald Borgebund tror folk kan miste tilliten til valgsystemet ved feil ved stemmegivingen. Foto: Bengt-Eigil Ruud/NRK

Frøyset forteller at han selv har vært valgfunksjonær, og at han forstår at de som sitter og registrerer blir slitne.

– Men man skal være så nøyaktig at slikt ikke skjer, sier han.

Jan Erik Fredriksen, leder av stemmestyret i Eidsberg, skriver i en sms til NRK at alle som har møtt opp i stemmelokalet har fått avgitt stemme. Stemmer det er i tvil om er gyldige har blitt lagt til side, og vil bli vurdert av valgstyret.

– Vi erkjenner at en velger har måttet levere en stemme til vurdering hos valgstyret. Dersom det åpenbart er gjort en feil, som kan dokumenteres, blir det rettet slik at velgeren får sin stemmegivning med i valgoppgjøret, skriver han.

Rutinene kan forbedres

Statsviter Borgebund mener dette tilfellet er et bevis på at det kanskje må gjøres noe med rutinene rundt valget.

– Man må være sikker på at denne typen feil ikke begås. Og selv om vi har et generelt godt valgsystem i Norge, så er det nok elementer ved vårt valgsystem som kan forbedres.

Frøyset forteller at han vurderer å ikke stemme flere ganger, på bakgrunn av hendelsen.

– Tilliten til systemet vil være så svekket at det er bare bortkastet tid, avslutter han.