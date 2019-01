Skøyteløperne fikk isen til å «synge»

– Det har tatt helt av etter at filmene ble plukket opp av CNN. Det er artig at det blir litt oppmerksomhet rundt denne litt sære sporten, sier Hans Kristian Aspenberg

Han hadde kameraet klart da han og de andre ivrige skøytegåerne fra Skiforeningens turskøytegruppe gikk tur på Femsjøen i Tistedalen i Halden.

Etter turen delte Aspenberg både filmer og bilder fra turen på sin private Instagram-konto.

Plutselig hadde han en reporter fra den amerikanske nyhetskanalen CNN på tråden. De hadde oppdaget isen som «sang» under skøytene på turgruppa og ville dele den videre med sine seere.

Skru opp lyden og hør isen synge i videoen øverst i artikkelen.

– Det var helt spesielle forhold på Femsjøen. Der vi gikk var det mellom fem og sju centimeter med is. Når den er så tynn, så synger den som man kan høre i videoene. De spurte om lov til å dele videoen og senere har også noen reisekanaler vært i kontakt, sier han til NRK.

CNN var raskt på telefonen for å spørre om tillatelse til å dele videoen av Aspenbergs skøytetur til Femsjøen. Foto: Skjermdump/CNN

Bruker lyden som sikkerhet

Lydene i isen oppstår når isen utvider seg eller trekker seg sammen. Vibrasjonene som skapes lager både høye og lave lydfrekvenser, alt ettersom hvor tykk isen er.

– Man kan si at lyden er omvendt knyttet til isens tykkelse. Jo tynnere isen er, desto høyere blir tonen, forklarer den svenske matematikeren og skøyteentusiasten Mårten Ajne til National Geographic.

Hans Kristian Aspenberg er en ivrig skøytegåer. Foto: Olav Njaastad

Han har skrevet bøker om kunsten å skøyte på tynn is, og forteller at man tar en risiko hvis man ikke vet hva man gjør.

– Man blir flinkere med erfaring, men man kan aldri være helt sikker. Innimellom kan man falle i vannet, sier han.

Med trening kan du høre omtrent hvor tykk isen er. Når tonen blir for lys, vet turgåerne at det er på tide å snu og gå tilbake samme vei som de kom fra.

– Men man må være flere sammen, for man hører ikke lyden av seg selv. På den marginale isen på Femsjøen gikk vi med 20 meters mellomrom på de tynneste områdene for å være sikre på at isen holdt. Det var en annen gjeng som tok turen litt lenger og endte opp med et bad, sier Aspenberg.

Isen skøytegåerne gikk på i Femsjøen var så tynn som fem centimeter på det tynneste. Foto: Hans Kristian Aspenberg

God forberedt

Når man går på is som er ned mot fem centimeter tykk, eller omtrent som lengden på en fyrstikkeske, kan det være små variasjoner i tykkelsen som skal til før man går gjennom og havner i vannet.

Allerede samme kveld som opptakene av lydene på Femsjøen ble gjort, snødde isen ned og var da ikke lenger brukbar.

Derfor er Aspenberg og de andre turgåerne opptatt av å alltid være godt forberedt før de legger ut på tur.

– Vi er nesten alltid flere som går sammen. Vi har med fullt sikkerhetsutstyr, en vanntett ryggsekk med flyteelementer og tørre klær, livline og ispigger, sier han.

Mange nordiske skøyteløpere bruker også nettsiden skridsko.net for å utveksle israpporter og erfaringer om skøyteforholdene.