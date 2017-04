Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Kampen mot Drøbak-Frogn er den viktigste kampen for oss så langt i år. Det skal vi ikke glemme, slår hovedtrener Geir Bakke i Sarpsborg 08 fast.

Sarpingene har overrasket i serieåpningen og ligger på 2. plass i Eliteserien etter de fem første kampene.

Kun ett poeng skiller sarpingene og de store forhåndsfavorittene Rosenborg. Lagene møtes til toppkamp foran et rekordstort publikum mandag 1. mai.

Stiller med sterkt lag

Sarpsborg-trener Geir Bakke er klar på at cupen er viktig for sarpingene. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Men Geir Bakke har nå kun fokus på kveldens oppgjør mot Drøbak-Frogn. Treneren legger ikke skjul på at cupen er viktig for sarpingene, som har spilt semifinale, finale og kvartfinale de tre siste sesongene.

– Det er en tradisjon i Sarpsborg 08 og vi skal langt i år også. Men vi vet at det blir tøft og at noen lag får trøbbel allerede i første og andre. Vi må bare sørge for å ikke er et av lagene som havner i trøbbel, sier Bakke.

Derfor er det et svært sterkt 08-lag som starter på Seiersten stadion i kveld - selv om det blir store endringer fra 5-1 seieren over Kristiansund i helgen.

Blant annet er kaptein Ole Heieren Hansen tilbake på laget etter et skadeavbrekk. Også stortalentet Krepin Diatta og den svenske spissen Erton Fejzullahu starter kampen.

– Vi kommer til å stille et helt nytt lag i denne kampen. Men vi har en bred stall og laget vi stiller mot Drøbak-Frogn kunne vi fint ha startet med i en Eliteserie-kamp også. Det er så jevnt hos oss om dagen, sier Bakke til NRK.