– Årets utgave av Rosenborg er ikke så gode

– Vi skal ut og slå Rosenborg, vi skal ikke ha et hederlig resultat mot dem nå. Slik tenker ikke vi i det hele tatt. Jeg synes ikke årets utgave av Rosenborg er så gode, så dem skal vi slå, sier en tydelig Geir Bakke til NRK.

Søndag vant sarpingene hele 5–1 over Kristiansund, mens Rosenborg ble pepet ut av Lerkendal etter 0–0 mot Aalesund.

Resultatene gjør at det skiller kun ett poeng mellom lagene som møtes på Sarpsborg stadion 1. mai.

– Rosenborg har helt sikkert lyst til å vise seg fra en bedre side på mandag. De hever seg nok et hakk når de møter bedre motstand, smiler Sarpsborgs kantspiller Anders Trondsen.

HYLLET: Sarpsborgs supportere hyllet sin trener Geir Bakke før kampen mot Kristiansund søndag. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Mer å gå på

VIKTIG: Anders Trondsen har bidratt sterkt til at Sarpsborg ligger på medaljeplass etter fem serierunder. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

22-åringen fra Lillehammer har vært en svært viktig bidragsyter for Sarpsborg så langt denne sesongen. På de fem første kampene har han notert seg for fire målgivende og én scoring.

Trondsen har stor tro på at suksessen vil fortsette mot det som er de store favorittene til å vinne årets eliteserie.

​ – Sånn som vi spiller på hjemmebane er det fullt mulig for oss å styre den kampen og ta tre poeng. Spillemessig har vi ikke vært på vårt beste enda, vi har litt til å gå på, sier Trondsen.

Publikumsrekord

Allerede mandag formiddag, en uke før kampstart, hadde Sarpsborg 08 solgt over 5.400 av totalt 5.700 tilgjengelige billetter til toppkampen – noe som betyr ny publikumsrekord.

Den forrige rekorden ble satt mot Vålerenga i 2015-sesongen. Da var 5.137 tilskuere innenfor portene på Sarpsborg stadion.

– Det skal vi ta med oss for alt det er verdt og vi skal pumpe opp entusiasmen rundt kampen. Vi skal fylle stadion. Samtlige mennesker som tråkker inn her skal lage lyd. Vi skal ha 5000 stykker i ryggen, sier Geir Bakke.

I Trondheim er ikke stemningen like god om dagen. For en uke siden var trønderne heldige som vant 1–0 over Viking, etter en svak opptreden. Og søndag gikk de altså på årets første poengtap mot Aalesund.

– Jeg har lyst til å spille kampen om igjen med en gang for dette vil jeg ikke være bekjent av. Jeg har en flau smak i munnen, sa en skuffet Pål André Helland til NRK etter kampen.