Sarpsborg kun fornøyd med seier mot serielederen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I går møtte Sarpsborg-spillerne sine egne supporterne, og det ble autografskriving, bilder og konkurranser. Det ble det også en forsmak på dagens kamp. Tidligere Brann-helt Raymond Kvisvik og Sarpsborgs Tobias Heintz konkurrerte i både prikkskyting og triksing.

– Vi møter supporterne, og kan kanskje få de til å bli litt ivrige til å dra på kamp. Det er avgjørende for oss at det kommer mange på kampen, sier Heintz etter konkurransen.

Den gamle Brann-helten Raymond Kvisvik (t.v.) måtte seg slått i triksing av 08-spiller Tobias Heintz. Foto: JON-FREDRIK KLAUSEN / NRK

Har tatt over tabelltoppen

For Brann har ikke tapt på de seks siste kampene, noe som har ført dem opp på tabelltopp. Sarpsborg-kaptein Ole Heier Hansen forventer enn tøff kamp mot bergenserne.

– Det blir en av de tøffeste kampene for året. Vi møter ett Brann-lag som er i superform. Vi må få ut det beste av oss selv, dersom vi skal ta tre poeng, forteller han til NRK.

Og selv om det kun er spilt trette kamper av årets eliteserie, så tror Heieren Hansen at dagens kamp kan bli avgjørende.

– Vinner vi den kampen, så er vi virkelig oppe og leker med de store guttene. Men det er mange kamper igjen, påpeker han.

– En av sesongens tøffeste kamper

På tross av serieledelsen, Brann bruser ikke med fjærene før kveldens kamp. Til Bergens Tidende sier Brann-trener Lars Arne Nilsen at kampen er en av sesongens tøffeste.

Lars Arne Nilsen har på to år ført Brann fra førstedivisjon, til seriesølv i fjor og serieledelse så langt i år. Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Vi reiser for å vinne, men er strålende fornøyde med ett poeng. Det blir litt det samme som mot Odd. Når vi møter topplagene borte, så handler det om å få med seg noe, sier Nilsen til avisa.

Brann skåret fem mål mot Stabæk i forrige serierunde, da de vant 5–0 på Brann Stadion. I søndagens kamp vil det derimot være et litt mer tilbakeholdent Brann-lag man får se på Sarpsborg stadion.

– Vi spiller vårt spill, men kan ta litt mer hensyn og være litt mer kyniske på bortebane, forteller Nilsen til BT.

– Vi er sterke på hjemmebane

Heieren Hansen er enig med Nilsen i at kampen vil bli tøff for bortelaget.

– Vi vet at vi er i god form, og at vi er sterke på hjemmebane, så at det er en av de tøffeste bortekampene for døm er jeg enig i, sier kapteinen.

Og mens Brann er fornøyd med ett poeng, så er forventningen høyere hos 08 og Tobias Heintz.

– Vi er ikke fornøyd med noe annet enn tre poeng, forteller han.

For øvrig ble det seier til Sarpsborg i gårsdagens kamp. Heintz slo Kvisvik i både triksing og prikkskyting.