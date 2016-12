Sarpsborg 08 fortsetter med damelag

Avgjørelsen ble tatt på et styremøte tirsdag kveld skriver klubben på sine sider.

Det var i slutten av oktober at klubben fortalte damespillerne om at de skulle legge ned. Det skapte sterke reaksjoner fra spillerne. I forrige uke besluttet damene at de ville starte ny klubb.

Stort engasjement

Men i dag kom altså kontrabeskjeden fra styret. De skriver at det ikke har vært mulig å finne tilfredsstillende løsninger som var til det beste for alle. Blant annet står det i regelverket til Norges Fotballforbund at det ikke er mulig for et nytt damelag å overta plassen til det gamle laget i divisjonssystemet.

– Vi mente det var viktig å finne en klubb som kunne kjøre satsingen videre etter at vi selv ikke hadde lyktes. Det har vi ikke klart. Men så har det kommet opp nye ting underveis. Det har vært engasjement i klubber og krets som har gjort at vi nå har sagt at vi reverserer og satser på damene igjen, sier daglig leder Espen Engebretsen til NRK.

Engebretsen sier at det ble et voldsomt engasjement etter at de først hadde vedtatt å legge ned laget.

– Da kom det masse nytt på bordet. Vi håper nå at denne prosessen har satt damefotballen på kartet slik at det er mulig å ha en toppklubb her i fremtiden selv om det ikke ligger så mange høgskoler og slikt i Sarpsborg. Vi håper å kunne vise at det er mulig å spille i toppen til tross for lite penger i klubben, sier han.

En gledens dag

Karoline Nilsen i Sarpsborg 08 sier hun er glad og lettet for at damelaget fortsetter. Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

Spillerrepresentant, Karoline Nilsen, sier hun er lettet.

– Jeg synes det er veldig bra. Nå er jeg lettet. Vi har håpet at Sarpsborg 08 fra starten skulle ombestemme seg. Men det gikk en stund og da tenkte vi at det kommer aldri til å skje. Men i dag kom beskjeden og det er jo der jentene har ønsket å spille hele tiden, sier hun.

– Var det overraskende at styret snudde?

– Det var veldig overraskende. Som sagt hadde jeg aldri tro på det i starten. Vi hadde et håp om det og prøvde å påvirke dem, men la det fra oss og tenkte at vi nå måtte se fremover og legge det bak oss, sier hun.

Nilsen sier at de nå først og fremst må få på plass en trener.

– Det må være en trener som kan være litt hard mot oss og ha bein i nesa. Det må være en trener som ønsker å satse og en som ønsker å få oss opp i divisjonen. Vi må også få på plass styret og vi ønsker at flere skal komme og se på oss. Så det må en del innsats til både fra oss og 08, sier hun.