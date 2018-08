Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Man skal ikke sitte på en pressekonferanse og gå i dybden på hva vi har lært. Men vi har plukket ut essensen og føler at vi har god oversikt, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke før kveldens kamp.

Sarpingene har sett flere av motstanderens kamper på video, og var også i Israel da laget slo byrival Hapoel Tel Aviv 4-1 i helgen.

Speiderrapport fra Kroatia

Men sportssjef Thomas Berntsen røper at klubben også har fått hjelp i kampen om en plass i gruppespillet, fra lag som ellers er motstandere.

Kroatiske Rijeka, laget sarpingene slo ut i forrige kvalikrunde, har sendt informasjon om kveldens motstander til Norge.

Sportssjef Thomas Berntsen forteller at klubben har fått et godt forhold til kroatiske Rijeka etter kvalikkampene mot dem. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Vi har fått et veldig godt forhold til både St. Gallen og Rijeka og har blitt enige om å samarbeide videre fremover. Rijeka hadde speidere på Maccabi Tel Aviv sin kvalifiseringskamp mot Pyunik, og vi har fått den speiderrapporten. Jeg er ikke så sikker på at Tel Aviv setter pris på det, sier Berntsen til Sarpsborg Arbeiderblad.

Også sportslig leder Tor Kristian Karlsen i IK Start har hjulpet sarpingene.

43-åringen jobbet som sportsdirektør i den israelske storklubben Maccabi Haifa frem til mai i fjor, og har satt Sarpsborg i kontakt med en som jobber tett på israelsk fotball.

– Maccabi Tel Aviv er et lag som har underprestert ut fra ressursene de har. Det er vanskelig å vite hva man kan forvente, men Sarpsborg er et lag det er umulig å slå når de er på sitt beste. De er ekstremt organiserte, de løper og kjemper, er duellsterke og gode på dødball. Det er noe israelske lag hater å møte, sier Karlsen til NRK.

– Vi skal være som hyener

Men selv om klubben sitter på mye informasjon, er Sarpsborg-trener Geir Bakke mest opptatt av sitt eget lag.

Sarpsborg-trener Geir Bakke har hatt mye å juble for i Europa. I kveld står Maccabi Tel Aviv på motsatt banehalvdel. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Vi kan ikke bruke for mye tid på motstanderen. Vi må bare ha knakende tro på vår egen kampplan. Den har funket bra i Europa så langt, smiler han.

Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen røper deler av kampplanen.

– Vi skal være som en gjeng hyener som jakter i flokk. Det handler om å møte opp på jobb og aldri stå stille. Det er hardt arbeid og ydmykhet som gjelder, sier 30-åringen.

Bygger ut stadion

Allerede fire dager før kamp var det solgt 6339 billetter, noe som betyr fullsatt stadion og ny publikumsrekord.

Torsdag morgen var et titalls frivillige i full sving med å bygge ut stadion for å få plass til alle som har kjøpt billett.

– Det handler om hvem vi er som klubb og by. Alle er virkelig til stede for at vi skal få til noe sammen her i byen, sier Geir Bakke.