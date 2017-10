Rømte fra fengsel i 2014 – nå har han premiere på fengselsfilm

Bashir står bak filmen Gjengangere, som har førpremiere i dag. Den handler om Josef som har tilbrakt mesteparten av livet sitt i fengsel. Bak låste dører blir Josef kjent med den unge Chris som trekkes til den kriminelle verdenen.

– Han finner på noe dumt, slik at han blir værende i fengselet. Det får fatale konsekvenser. Filmen handler hovedsakelig om et system som vi kjenner veldig lite til, forteller Bashir, som i tillegg til å være regissør og manusforfatter, også spiller i filmen.

Rømte fra fengselsopphold

Selv kjenner han fengselet godt. I 2011 ble han dømt for to grove voldstilfeller, og soningen skulle gjennomføres i Indre Østfold fengsel i Trøgstad. Men før han hadde sonet dommen på to år, valgte han å rømme fra fengselet.

Han klatret over fengselsgjerdet og ble hentet av en møtende bil. Men friheten ble kortvarig, og etter to uker ble han pågrepet. Nå var det slutt på lavsikkerhetssoningen i Trøgstad, og det ble i stede lukket soning i Oslo kretsfengsel.

Bashir rømte fra Trøgstad fengsel i 2014. Foto: Espen Torgersen / NRK

Etter fengselsoppholdet satt han i gang med å lage filmen Gjengangere. Målet med filmen er å holde unge unna fengselet. Og selv om filmen ikke er basert på hans eget opphold, så har han blitt inspirert av de han møtte i fengselet.

– Min historie er jo altfor kjedelig til å lage film om. Det går mer på det emosjonelle man opplever i fengsel. Men samtidig, det er veldig inspirert av skjebner jeg møtte der inne. De har vært brutalt ærlige og fortalte om seg selv og hva de har gjort i livet som har ført de bak disse murene, forteller han.

– Ikke som å bo på hotell

Bashir ønsker også at filmen skal være et bevis på at et opphold i fengsel ikke er som å være på hotell.

– Man tar friheten så for gitt. Det å ikke kunne kjøpe sine egne matvarer. Eller det å være låst inne i en celle i 23 timer uten frisk luft. Man har null kontroll over sitt eget liv. Man er isolert, og det er det som er straffen. Den er ganske tung, selv om folk skal ha det til at det ikke er det.

Bashir er kjent for å blant annet å ha regissert filmene Tomme Tønner og Izzat.