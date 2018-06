Rødt lys for Rygge-åpning

Moss lufthavn Rygge forblir stengt inntil videre. De nye eierne av Rygge, Jotunfjell Partners, hadde som mål å gjenåpne Rygge neste år, men har bestemt seg for å utsette en mulig åpning til 2020.

Espen Ettre er styremedlem i Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL).

– Årsaken er at vi ikke har kunnet tilby flyselskapene lave nok kostnader til at de vil starte opp igjen her. Den største enkeltkostnaden er flypassasjeravgiften, sier Ettre til NRK.

Han understreker at det ikke vil være mulig å åpne flyplassen igjen uten at avgiften blir fjernet eller sterkt redusert.

I en pressemelding foreslår RSL at regionale lufthavner med mindre enn tre millioner passasjerer får halv flypassasjeravgift.

Mørk og forlatt terminal på Rygge etter at flyplassen måtte stenge høsten 2016. De nye eierne har jobbet med flere interesserte flyselskap for å få til en gjenåpning, men tar ikke sjansen foreløpig. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Dørene på Rygge ble stengt 1. november 2016 som følge av at Ryanair la ned sin norske base her. Etter det har det vært stille på østfoldflyplassen, som på det meste hadde 1,8 millioner passasjerer i året.

Overtok fra Thon og Orkla

I april 2017 kjøpte selskapet Jotunfjell Partners terminalen og parkeringshuset på Rygge fra Olav Thon og Orkla. Målet deres var å gjenåpne det som hadde vært en populær lavprisflyplass.

Nå sier altså eierne at de ikke tror på lønnsomhet for flyplassen med den uavklarte avgiften og usikkerheten rundt taxfreeordningen. Det kan også velte en åpning i 2020.

Ryanair var hovedaktør på Rygge, men valgte å legge ned basen sin der. Den utløsende årsaken de oppga var innføring av flypassasjeravgiften, men i år har Ryanair-sjef Michael O'Leary sagt at det skjedde som følge av fagforeningspress. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

– Taxfreebutikkene er den viktigste kommersielle inntektskilden. Helse- og omsorgsdepartementet utreder nå på oppdrag fra Stortinget om og konsekvensene av at Vinmonopolet også skal få monopol for salg av alkohol på norske flyplasser. En slik utvidelse av monopolet vil redusere de kommersielle inntektene med flere 10 talls millioner kroner og vil kunne hindre åpningen av Rygge i 2020.

Trenger ett år

Ettre bekrefter at de trenger omtrent ett år på seg fra de tar en beslutning om å gjenåpne flyplassen, til de kan sette på trafikk.

Det samme gjelder for Forsvaret, som er eier og ansvarlig for driften av selve rullebanen. Kristian Lyssand er påtroppende sjef for Luftforsvarets base Rygge.

– Vi trenger et helt år på å bemanne opp og sikre en ny drift av en operativ rullebane med stor flyaktivitet, bekrefter han.

Sommersesongen for flyplasser starter gjerne 1. april. I så måte er eierne av den sivile lufthavnen også solid på overtid for en gjenåpning i 2019.

Omstridt flyavgift

Flypassasjeravgiften ble innført i juni 2017, og var på 80 kroner, pluss åtte kroner i merverdiavgift for innenriksruter. Nå har den steget til 83 kroner.

I statsbudsjettet for 2018 ble det tatt inn en tekst om at flypassasjeravgiften skal revurderes. Dette har Finansdepartementet varslet at vil komme i statsbudsjettet for 2019, som presenteres til høsten.

De fleste partiene på Stortinget har enten gått inn for å avvikle den omstridte avgiften, eller endre den slik at den får en mer tydelig miljøprofil. Det kan skje ved at den blir høyere for lange flyreiser.

Espen Ettre i RSL er klar på at det må endringer til for en åpning i 2020.

– Med bedre rammebetingelser vil vi forsøke å åpne Rygge Lufthavn i 2020, sier Ettre.

Norwegian har tidligere sagt at de kan komme tilbake på Rygge med noen få ruter, slik de hadde før flyplassen stengte i 2016. Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

– Som ventet

Ordfører i Rygge, Inger-Lise Skartlien (Ap), er ikke overrasket over avgjørelsen.

– Jeg tenker at en av de vanskeligste faktorene er flypassasjeravgiften, som det har vært svært liten politisk vilje til å gjøre noe med, til tross for at de tre største partiene har ønsket og gjort vedtak på å gjøre den om.

Hvilke forhåpninger får du til en gjenåpning av Moss lufthavn Rygge nå?

– Umiddelbart høres det vanskelig ut.