Retten mener Aghdas (18) er ankerbarn: – Var forberedt

SENDT TILBAKE: Masoud Mousavi (7) ble tvangsutsendt fra Norge til Afghanistan i august. Nå har tingrette bestemt at han ikke får komme tilbake. Foto: Privat

– Jeg var forberedt på dette. Først og fremst på grunn av det jeg har erfart gjennom denne saken, men jeg fikk heller ikke noe bra inntrykk i retten, sier Aghdas Mosavi til NRK.

Det var i august i år at politiet hentet lillebroren Masoud og resten av familien og sendte dem tilbake til Afghanistan, mens hun selv ble værende i Fredrikstad.

Utlendingsnemnda (UNE) hadde gitt avslag på alle familiens søknader om å få bli. Begrunnelsen var at storesøster Aghadas ble sendt til Norge før resten av familien i et forsøk på å bruke hennes status som enslig mindreårig asylsøker til å søke gjenforening og dermed få resten av familien hit etterpå.

Metoden kalles ankerbarn.

Ankerbarn Ekspandér faktaboks Ankerbarn er en benevnelse på barn som søker oppholdstillatelse i et land uten å komme sammen med foreldre eller andre verger. Når de så får oppholdstillatelse, blir de en forankring som foreldre kan bruke til å søke familiegjenforening.

Ofte kommer de til Norge som enslige mindreårige asylsøkere og oppnår opphold fordi de ikke kan returneres av hensyn til de særlige reglene som gjelder for barn.

Begrepet har blitt brukt siden tidlig på 1980-tallet og er kjent i forbindelse med båtflyktninger fra Vietnam. (Kilde: Store norske leksikon/Wikipedia)

Familien har hele tiden ment at dette ikke var riktig, og tok saken til retten.

Nå er dommen kommet. Tingretten støtter UNEs tolkning av situasjonen og mener Aghdas ble sendt til Norge som ankerbarn.

Vil trolig anke

– Jeg synes det er veldig trist. Men det er tyngre for dem som sitter i Afghanistan, sier Aghdas til NRK.

Aghdas Mousavi kom til Norge i starten av 2010, mens resten av familien kom til landet i 2011, nesten to år etter.

Datteren endte til slutt med å få opphold i Norge, mens mor, far og de to sønnene Javid (17) og Masoud (7) fikk avslag og ble hentet for utsending i august.

Familien har gjennom høsten fått massiv medieoppmerksomhet. Først bare i Norge, men etter hvert også internasjonalt. Et oppslag i den amerikanske storavisen New York Times brukte familiens situasjon som eksempel på norske myndigheters asylpolitikk.

Agdahs sier hun har vært i kontakt med familien i Afghanistan i dag og videreformidlet resultatet av dommen.

Tingretten har også dømt familien til å betale 98.750 kroner i saksomkostninger. Dommen kommer trolig til å bli anket, sier Aghdas.

– Vi må snakke litt mer om dette, men vi må gi det en siste sjanse, sier hun.

– Forverret sikkerhetssituasjon

– Stridens kjerne er om hun er ankerbarn eller ikke.

Det sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). De har engasjert seg sterkt i familiens sak. Hans tolkning av saken er at ingen er i tvil om at det vil være best for spesielt lillebror Masoud (7) å være i Norge. Likevel har andre hensyn veid tyngre.

Martinsen mener sikkerhetssituasjonen i Afghanistan gjør situasjonen for familien ekstra vanskelig.

– Vi ser at det har vært en økning i selvmordsangrep, og det er flere trefninger. Det er usikkert hva som skjer om gutten går ut på gata, sier Martinsen.