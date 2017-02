– Vi ser alvorlig på denne trenden. Det har medført noen alvorlige skader på de som har fått utøvd vold mot seg. Vi synes ikke dette er bra i det hele tatt, det kan få store konsekvenser for de involverte, sier seksjonsleder John-Erik Veseth ved forebyggende seksjon ved Follo-politiet.

De la tirsdag formiddag ut et innlegg på Facebook, der de forteller at det har vært flere alvorlige voldshendelser mellom ungdomsgjenger i det siste.

«Ungdommene avtaler at de skal møtes for å slåss, eller de planlegger at de skal ta noen andre. Vi synes utviklingen er skremmende, og er redde for at dette er en ny trend», står det i innlegget som i skrivende stund har blitt delt over 400 ganger.

16-åringer i masseslagsmål

Espen Valsgård hos politiet i Indre Østfold sier at det er viktig å forebygge volden blant ungdommene. Foto: Politiet

En av hendelsene det refereres til er et slagsmål ved Askim jernbanestasjon 15. februar, der en 15 år gammel gutt ble påført brudd i ansiktet etter å ha blitt banket opp.

– Det var rundt 20 ungdommer involvert og de aller fleste av dem var faktisk bare 16 år. Det er selvfølgelig ikke bra. Vold er farlig og vi må gjøre det vi kan for å forebygge det, forteller Espen Valsgård på forebyggende seksjon ved Indre Østfold politistasjon.

Saken er fremdeles under etterforskning og Valsgård ønsker derfor ikke å si så mye om bakgrunnen for volden.

I Fredrikstad barket ungdommer fra to videregående skoler i byen sammen like etter nyttår. En ung mann ble operert for alvorlige skader i kinnet og øyet etter slåssingen.

Også i bergensområdet har vold blant ungdommer blitt et stort problem. Her avtaler ungdommen slåsskamper, tar betalt fra tilskuere og legger videoer av slåsskampene ut på nettet.

– Ungdommene synes det er greit

John-Erik Veseth i Follo-politiet forteller at de er kjent med flere voldshendelser i perioden rundt jul og nyttår, der ungdommer skal ha planlagt og avtalt slåsskampene på forhånd.

John-Erik Veseth er bekymret for trenden med ungdommer som planlegger slåsskamper. Foto: Politiet

– Vi har også hørt om andre tilfeller som skal ha skjedd, men som vi ikke har fått noe særlig informasjon om. Vi har inntrykk av at det har blitt en trend med å avtale slike oppgjør de siste månedene. Det virker også som at ungdommene synes at dette er noe det er greit å holde på med, forteller Veseth.

Han ber nå ungdommer og foreldre om å ta kontakt med politiet hvis de kjenner til hendelsene.

– Vi er veldig opptatt av å få nyss om ting som dette, slik at vi kan forhindre at det skjer. Vi ber både ungdom og foreldre om å ta kontakt med oss hvis de vet noe.