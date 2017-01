Mandag ettermiddag barket rundt 20 ungdommer sammen i et masseslagsmål ved Slåtthaughallen på Nesttun i Bergen. Slåsskampen ble avtalt på sosiale medier, og videoer er blitt spredd i ettertid.

– Slåsskampene filmes for å få respekt. Dette er ungdom som slåss for ære, sier politistasjonssjef Tore Salvesen ved Bergen Vest politistasjon, som etterforsker slagsmålet.

Slagsmålet på Slåtthaug er ikke en engangshendelse. Salvesen sier at de har informasjon om flere ungdomsmiljøer som har vært involvert i slike hendelser.

– Det er ikke slik at det er en Fana-gjeng og en Loddefjord-gjeng som sloss. Det er folk fra hele byen, og grupperinger som ikke har noe med hverandre å gjøre som møtes, sier han.

ÅSTED: Her ved Slåtthaughallen i Fana i Bergen fant slagsmålet sted mandag. Foto: NRK

Betalende publikum

Politiet har fått opplysninger om at publikum betaler penger for å se på slåsskampene. Vinneren av slåsskampene får pengene til slutt, skriver Bergensavisen.

– Tidligere har vi ikke hørt om slik betaling, sier Salvesen.

Politiet ser svært alvorlig på slagsmålet.

Rektor er redd for skader

Slåsskampen på Slåtthaug skjedde like ved Slåtthaug ungdomsskole, men ingen på den skolen skal være involvert. Likevel er rektor Guri Reikvam ved ungdomsskolen bekymret over fenomenet.

– Jeg er mest redd for at disse ungdommene skal skade seg alvorlig, sier hun.

– Hvorfor slåss de?

– Vi vet ikke, men man kan tolke det som at de tøffer seg eller at det er konflikter mellom ulike grupperinger, sier hun.

Rektoren frykter at spredningen på sosiale medier blir en ekstra påkjenning for de involverte.

– Vi er bekymret fordi slåssingen kanskje får et større omfang enn det egentlig er, sier Reikvam.

BEKYMRET: Rektor ved Slåtthaug ungdomsskole, Guri Reikvam, sier at skolen tar saken på største alvor. Foto: NRK

Fikk bukt med problemet i Oslo

Fenomenet har tidligere vært kjent på Østlandet.

I fjor sommer gikk politiet ved Majorstuen politistasjon ut med en advarsel til skoler og foreldre på Oslo vest, der de advarte mot slike slåsskamper.

– I dette tilfellet så vi at fenomenet omfattet helt vanlig ungdom, som ikke var i belastede miljøer. Vi ville nå ut til foreldre som gjerne ikke tenkte over at det kunne gjelde deres streite ungdom, som gikk på fotballtrening og kom hjem og la seg, og likevel slåss i skolegården eller i tilknytning til skoler. Vi gikk målrettet ut mot skoler med lav representasjon av kriminell ungdom, sier politioverbetjent Anne Merete Ansok ved Ungdomsavsnittet på Majorstuen politistasjon.

Ansok mener at advarselen hjalp, og at slike slåsskamper skjer sjeldnere nå enn før.

Slåssingen i Bergen gjelder ifølge Salvesen både belastede ungdommer og andre.

– Ofte er det ungdom med identitetsproblemer, som sliter på skolen eller har utfordringer hjemme. Derfor er også foreldrene den viktigste ressursen til å få slutt på volden. Vi driver forebyggende arbeid med undervisningsopplegg i skolen gjennom hele året, sier Salvesen.