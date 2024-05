Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Antall vaksinedoser mot skogflåttencefalitt (TBE) har tredoblet seg de siste tre årene, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet.

I 2023 ble det distribuert over 140.000 doser, opp fra rundt 49.000 doser i 2021.

TBE-viruset smitter gjennom flåttbitt, og det er mest risiko for slik smitte langs kysten på Sør- og Østlandet.

En ny vaksine mot borrelia, en annen flåttbåren sykdom, er under utvikling og kan være tilgjengelig i 2026.

Antall registrerte tilfeller av TBE har økt kraftig de siste årene. I fjor ble det registrert 113 tilfeller.

– Jeg blir bitt rundt 25–30 ganger i året. Men jeg har aldri hatt noen problemer med det, sier biolog Rune Aae.

Han er en av stadig flere nordmenn som har valgt å vaksinere seg mot skogflåttencefalitt (TBE).

Biolog Rune Aae blir bitt av flått 25-30 ganger i året. Han anbefaler likevel folk om å komme seg ut i naturen. Foto: Sindre Tønnes

Bare de tre siste årene har antall vaksinedoser økt voldsomt, viser tall FHI offentliggjorde onsdag.

I 2021 ble det distribuert drøyt 49.000 doser, mens det var i overkant av 140.000 doser i fjor.

Vaksinen beskytter mot TBE-viruset som smitter gjennom flåttbitt.

I Norge er det mest risiko for slik smitte langs kysten på Sør- og Østlandet.

– Særlig rundt Arendal og kysten av Telemark har det blitt en litt bekymringsfull økning. TBE er ikke noe du vil ha, sier Aae.

Kartet viser en oversikt over hvilke områder i Norge det ble registrert flest tilfeller av TBE-smitte i 2023.

Økning i smitte

Skogflåttencefalitt er en virussykdom som i de fleste tilfeller ikke gir noen symptomer.

Men blant de som blir syke, er det typisk at man først har noen dager med feber, hode- og muskelsmerter.

– Så er det cirka 30 prosent av dem igjen som får symptomer på hjernebetennelse, sier kommuneoverlege Jannikken Bømvik-Fejzic i Fredrikstad.

Sykdommen har vært meldepliktig i Norge siden 1975. De siste årene har antall registrerte tilfeller økt kraftig.

I 2016 var det 12 registrerte tilfeller, men i fjor var tallet 113 tilfeller. Av dem ble 105 innlagt på sykehus.

Stor vaksine-pågang

Økningen i smittetilfeller representerer en økende trend, ifølge FHI. Årsaken til økningen kan være sammensatt.

«Som at flere har tilbrakt mer tid utendørs i pandemi-årene, gunstige klimaforhold (klimaendringer) og bestandsstørrelsen av smågnagerpopulasjonen», står det i rapporten fra FHI.

De anbefaler at TBE-vaksine vurderes til barn og voksne som ofte blir bitt av flått i områder med registrert smitte.

I fjor var det ble det registrert flest tilfeller i Porsgrunn, Arendal, Larvik, Fredrikstad, Kristiansand og Bamble.

Jannikken Bømvik-Fejzic er kommuneoverlege i Fredrikstad. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen/NRK

I Østfold-byen har det vært en økende interesse for å vaksinere seg de siste årene.

– Det er en stor pågang nå, og vi har sett en økning i de siste årene. Dette en vaksine mot TBE, den beskytter ikke mot andre flåttbårne sykdommer eller å bli bitt i seg selv, sier Bømvik-Fejzic.

– Så er det viktig å understreke at det i utgangspunktet lav risiko for å bli alvorlig syk av flåttbitt, sier hun.

For immunfriske personer under 60 år er det anbefalt to vaksinedoser. For de over 60 år og med immunsvikttilstander er det anbefalt tre doser.

Ny vaksine kan komme i 2026

I dag finnes det kun vaksine mot TBE, ikke mot borrelia. Men en borrelia-vaksine utvikles nå av forskere ved Blekinge Tekniska Högskola i Sverige.

Testing av vaksinen startet i fjor og testpersonene har nå fått sin tredje dose. Over 15.000 personer er inkludert i studien.

– Vaksinasjonsstudien skal vare over minst to flåttsesonger. Etter det vil det ta noen år til før vaksinen er godkjent og tilgjengelig i Europa. Jeg anslår at en ny vaksine kan være tilgjengelig i 2026, sier professor Johan Sanmartin Berglund ved høgskolen i en pressemelding.

Kan bli flått-år

Biolog Rune Aae understreker at folk i de mest utsatte områdene ikke trenger å være redde for å bruke naturen. Han kommer likevel med noen råd til folk som kan være bekymret for flåttbitt.

– Hvis du sitter hjemme fordi du er redd for naturen, så finnes det tiltak du heller kan gjøre. Ha på deg lyse klær, ha sokken over buksebeinet, sjekk deg for flått. Kom deg ut i skogen og lev livet, råder han.

Nå er flåtten her: Dette må du se etter

Aae spår samtidig at det kan bli mye flått i år. At det har vært mye snø gjennom vinteren, er nemlig gunstig for flåtten.

– I en mild vinter med masse nedbør fryser den lett i hjel. Men snøen isolerer. Så mye snø, desto mer flått. I år har vi nok at en høyere overvintring, så det kan bli mye flått i år, sier han.