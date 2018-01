Denne uka ble en postmann dømt til seks måneders fengsel for å ha stjålet bankkort og brev med pinkoder på vei til folks postkasser. Han misbrukte 21 kort og stjal totalt 160.000 kroner.

Postmannen tok kort og brev med pinkoder fra disse bankene:

Sparebank 1/LO Favør – 8 kort/pinkoder

DnB Mastercard/Cresco/Casa – 6 kort/pinkoder

Nordea – 3 kort/pinkoder

Ikano Shell Mastercard, Norwegian Bank, Coop Visa og Santander – alle med ett kredittkort og pinkode stjålet

Finans Norge sier til NRK at bankene bør benytte en løsning der det ikke sendes bankkort og brev med pinkode i posten, men at dette gjøres i nettbanken og at det nye kortet aktiveres der.

Nordea bruker bare post

Finans Norge mener det er lite svindel med bortkomne bankkort, men anbefaler likevel at alle banker lager en løsning der kort og pinkode ikke kommer i brev i postkassa. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Norges nest største bank, Nordea, ligger på etterskudd med å innføre en løsning som ikke innebærer at alt må via postkassa.

Kommunikasjonssjef Synne Ekrem sier at de jobber med saken.

– Vi sender i dag pinkode og bankkort med post. Det jobbes med nye løsninger som vil være på plass i løpet av 2018. Den løsningen vil være at kundene kan få pinkoden i mobil- eller nettbanken.

Nøyaktig når Nordea lanserer sin nye og sikrere løsning kan de ikke svare på.

Forbrukerrådet er meget kritisk til at Nordea ligger etter på dette området, sier fagdirektør Jorge B. Jensen.

– Nordea har ikke gjort sitt for at kundene skal kunne få kort og kode trygt levert. Det er vanskelig å akseptere at de ikke har fått til en løsning for levering av pinkoden på nett ennå. Dette har de andre bankene løst for lenge siden, og det er ingen god grunn til at de ikke skal ha det.

Også fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet reagerer.

– PIN-koder og passord er personlige, og skal ikke gis til eller deles med andre og skal helst bare huskes og ikke skrives ned. Å sende denne typen opplysninger i posten til en fysisk postkasse har et usikkerhetsmoment og bør unngås. Spesielt siden mange ikke har sikret postkassen sin tilstrekkelig, og en postkasse kan være det første stedet kriminelle som ønsker slik informasjon vil lete, er det nødvendig og viktig å ha tilstrekkelig sikre kanaler for utlevering av PIN-koder og passord.

Norges største bank, DnB, opplyser at de i ti år har sendt pinkode til nettbanken, men at de fortsatt sender det i posten til kunder som ikke har nettbank. DnB eier også kredittkortselskapene Cresco og Casa, der kortene og pinkodene sendes i posten.

Sparebank 1 beklager

Sparebank 1 er den banken som ble frastjålet flest kort av postmannen i Halden, inkludert fem LO Favør kredittkort. Heidi Hansen er kommunikasjonssjef i Sparebank 1 Østfold og Akershus.

– Vi synes saken i Halden er veldig kjedelig for dem som er rammet og er glade for at politiet har oppklart forholdet. De fleste kundene våre har nettbank og mobilbank og gjennom innlogging med Bank-ID henter de pinkode der.

Kundene som ikke bruker nettbank kan velge å få kort og kode tilsendt til sitt lokalkontor, eller få det sendt til privatadressen.

Erstatter tapet

Tor Harald Korpås i Halden opplevde at hans DnB bankkort ble misbrukt etter at postmannen stjal det på vei til postkassa. Foto: Birger Kjølberg

Alle bankene understreker at de erstatter tapet kunden har som følge av svindel når kortet og pinkoden har forsvunnet før det har nådd kunden.

Det er Finansavtaleloven som slår fast at en bank ikke skal sende et betalingskort uoppfordret, bortsett fra ved fornyelse av kort som tidligere er utlevert til kunden. Banken har risikoen for sending av betalingskort til kunden og personlige sikkerhetsanordninger knyttet til kortet.