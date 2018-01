Postmann: – Fikk angst for å åpne post

– Jeg hadde økonomiske problemer. Jeg fikk angst for å åpne posten, for jeg visste det var krav der hver dag. Jeg visste det jeg gjorde var galt, men hensikten var å få mat på bordet, forklarte den tiltalte i retten.

Det var i slutten av mars i år at politiet pågrep mannen idet han parkerte bilen på jobb hos posten i Halden. Flere personer hadde gått til politiet etter at de først ikke fikk bankkortet de hadde bestilt i posten, og deretter oppdaget at penger var borte.

Politiet begynte å etterforske, og fant etter hvert flere saker.

Mannen er tiltalt for å ha tatt kredittkort fra 21 personer i Halden der han leverte post.18 ganger lyktes han med å ta ut penger i ulike minibanker ved hjelp av kort og koder han hadde tatt, og til sammen sikret han seg mer enn 160.000 kroner i løpet av et drøyt år.

Både i politiavhør og i retten erkjente han å ha tatt brevene.

Ser alvorlig på saken

I retten la aktor Nils Vegard ned påstand om åtte måneders ubetinget fengsel. Da har aktor tatt i betraktning at mannen har samarbeidet med politiet i etterforskningen.

– Hvert beløp er ikke stort, men samlet blir det mye. Det er ikke minst alvorlig at en ansatt i posten stjeler post og begår straffbare forhold som rammer kundene, sier aktor Nils Vegard i Øst politidistrikt til NRK.

I retten kom det frem at den postansatte ofte tok ut penger i minibanker tidlig om morgenen på vei til jobb.

På overvåkningsbilder fra minibanker i Østfold er mannen blant annet kledd i en mørk hettegenser som fungerer som maskering.

Da overvåkningsbildene ble vist i pressen like før pågripelsen, valgte mannen å brenne disse klærne.

Tilsto alt

BER OM STRAFFERABATT: Forsvarer Bjørn Robert Antonsen mener klientens samarbeid etter pågripelsen bør gi ham en mildere straff. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Mannen, som ikke lenger jobber i posten, fortalte i retten at det var en vanskelig økonomisk situasjon som gjorde at han begynte å ta brev der han ante at det var kredittkort.

Etter at han ble pågrepet har han hjulpet politiet til å finne flere saker enn de politiet allerede var klar over.

– Det er åpenbart at han skal ha tilståelsesrabatt. En ting er at han har tilstått et han har gjort, men han fortalte også om mer som politiet ikke var klar over det der og da, sier forsvarer Bjørn Robert Antonsen.