Han overtok ansvaret som kasserer for en seniorklubb, men oppdaget snart at det manglet 9.800 kroner på klubbens konto. Det var ingen forklaring på hvorfor det var tatt ut et slikt beløp fra en minibank ved Svinesundsparken, nær E6 i Halden, klokka 05.47 på morgenen 21. mars 2016.

– Det var ubehagelig og frustrerende selv om det ikke var jeg som var direkte ansvarlig for kontoen. Jeg måtte forklare noe jeg ikke hadde noen forklaring på, sier Tor Harald Korpås om tiden før politiet kom på sporet av en utro postmann.

På Halden politistasjon forklarer krimsjef Vidar Andersen hvordan de oppdaget forholdet.

– Over tid så vi et mønster i anmeldelser av bankkort som var forsvunnet. Det forsvant ett nå og ett da, og det var god etterforskning i samarbeid med bankene og Posten som førte til et gjennombrudd, sier Andersen.

Tok ut av minibanker

Onsdag måtte en 43-åring møte i retten tiltalt for å ha tatt kredittkort fra 21 personer i Halden der han leverte post. 18 ganger lyktes han med å ta ut penger i ulike minibanker ved hjelp av kort og koder han hadde tatt, og til sammen sikret han seg mer enn 160.000 kroner i løpet av et drøyt år.

Nå er 43-åringen dømt til seks måneders fengsel, hvorav en måned er gjort betinget. Han må også erstatte beløpene han har stjålet.

– Den dømte har erkjent forholdene, men likevel tatt betenkningstid i forhold til en eventuell anke, sier hans forsvarer Bjørn Robert Antonsen

Posten Norge har egne etterforskere og anmelder alle kriminelle forhold de oppdager i egen virksomhet. Pressesjef i Posten Norge, John Eckhoff, mener de har gode rutiner for å avsløre utro tjenere, selv om det denne gangen var politiet som så at noe skjedde.

– Vi har 16.000 ansatte, og det er en håndfull saker hvert år som anmeldes. Fra 2016 må alle som leverer post ha politiattest, men det er selvfølgelig ingen garanti for at noen velger å begå kriminelle handlinger for første gang hos oss.

– For dyrt med andre løsninger

Bankkort sendes ikke ut av bankene selv, og brevet med pinkoden skal normalt ikke komme på samme dag. Krimsjef Vidar Andersen i Halden fant ut at det kunne skje.

– Vi etterforsket dette fra produksjonsstedet for kortene og oppdaget at kort og pinkode kunne komme samme dag, slik at det ble enkelt for en utro tjener i Posten å stjele samtidig.

I Finans Norge, bankenes hovedorganisasjon, sier informasjonsdirektør Tom Staavi at det er få alternativer til å sende kortet i posten.

– Det ville blitt kostbart dersom vi måtte sende kortene rekommandert, og risikoen for at det er utro postmenn er svært liten. Derfor må kostnadene vurderes opp mot de relativt små tapene som kommer som følge av denne type kort og kode-tyverier, sier Staavi.

Han legger til at enkelte banker krever at du aktiverer bankkortet i nettbanken før det kan tas i bruk, og at dette er en løsning flere banker burde ta i bruk. Det ville forhindret denne type misbruk, siden kortet ikke har kommet fram.

Krimsjef Andersen vil ikke kritisere Posten.

– Dette er vanskelig å avdekke, det er et system basert på tillit, de kan ikke kroppsvisitere ansatte, og dette skjer etter at postmannen er ute av kontoret og på vei til postkassene, poengterer han.

Kjøpte ny postkasse

Etter hendelsen med korttyveriet har Tor Harald Korpås gjort tiltak for å unngå at noe slikt kan skje igjen.

– Jeg har byttet til en større postkasse med lås, og hvis jeg venter noe av verdi sørger jeg for at den er låst.

Men det hadde ikke hjulpet i dette tilfellet. Posten ble tatt før den nådde kassa.