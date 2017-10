NAV kan bistå ansatte på Saugbrugs over natta

Mens ca. 450 ansatte ved Norske Skog Saugbrugs i Halden venter på en avklaring for Norske Skog, har NAV forberedt seg på at det verste kan skje.

NAV kan komme på banen over natta, forteller kommunikasjonssjef i NAV Østfold, Britt Tunby.

– Vi er for så vidt klare og følger bedriften tett. Så fort bedriften og ansatte er i behov for informasjon fra NAV så vil vi kunne være der på veldig kort tid.

NAV er i dialog med Saugbrugs

Ny frist for å redde Norske Skog fra konkurs er satt til mandag 9. oktober. Hvis Norske Skog går konkurs, står det åpent hva som vil skje med arbeidsplassene i Halden.

NAV er nå i løpende dialog med personalsjefen på Saugbrugs.

At fristen for å si ja eller nei til redningspakken for konsernet denne uka ble utsatt for tredje gang, viser at det jobbes for å få på plass en løsning, sa administrerende direktør Kjell Arve Kure ved Norske Skog Saugbrugs tidligere denne uka.

– Vi fortsetter som vanlig fram til dette er avklart.

NAV Halden ligger tett på og er klar til å agere. Britt Tunby, kommunikasjonssjef NAV Østfold

Kan dra veksel på erfaringene fra Rygge

NAV i Østfold har god erfaring med å bistå når store arbeidsplasser forsvinner, forteller kommunikasjonssjefen i NAV Østfold.

– Vi håper å slippe å bruke den, men vi har erfaring tidligst fra Rygge, og før det igjen Peterson i Moss.

Da arbeidsplassene forsvant fra flyplassen på Rygge etablerte NAV et mobilt NAV-kontor på flyplassen. Der bisto de med jobbsøk og informasjon om ledige stillinger.

Håper det beste, men er forberedt på det verste

Norske Skog Saugbrugs er en stor og viktig arbeidsplass i Halden, og skulle arbeidsplassene forsvinne vil det få store konsekvenser, mener Tunby.

– Vi tenker at det vil ha en uheldig ringvirkning også for andre bedrifter i Halden. Så vi ser for oss at det blir en enda større jobb enn bare de 450 på Saugbrugs. Men vi håper i det lengste at det ikke kommer dit.

– Hvordan er arbeidsmarkedet for den type arbeidskraft som nå kanskje blir arbeidsledig i Halden?

– Der ser vi på statistikken at det er færre ledige med yrkesbakgrunn fra industri i september 2017 i forhold til 2016. Så det er jo en positiv utvikling, uten at vi kan si at det er så bra utvikling at den kan sluke 450 ledige, forteller Tunby.

Fakta om Norske Skog Ekspandér faktaboks Grunnlagt i 1962 som Nordenfjeldske Treforedling.

Fra 1989 helt dominerende i Norge. Innledet fra 1998 en omfattende ekspansjon med oppkjøp av papirprodusenter utenlands, også utenfor Europa.

Er blitt en av verdens største produsenter av avis- og magasinpapir, men har slitt kraftig som følge av ny dominans for digitale nyheter og medier og mindre etterspørsel etter avispapir.

La ned Union i Skien i I 2006.

La ned avispapirfabrikken Follum Fabrikker vinteren 2012.

Har kvittet seg med mye av sin internasjonale virksomhet.

Virksomheten i Norge er nå produksjon av magasinpapir ved Saugbrugs i Halden og avispapirvirksomhet i Skogn. I tillegg har selskapet anlegg i Frankrike og Østerrike og noe virksomhet i Oseania og Malaysia.

Har totalt sju fabrikker og en produksjonskapasitet på 2,7 millioner tonn papir per år.

2.500 mennesker jobber i selskapet.

I Norge er har Norske Skog omkring 370 ansatte i Skogn og drøyt 500 i Halden.

Største aksjonær i selskapet er styreleder Christen Sveaas, som med eierposter via Kistefos og Kistefos Investment, har 11,29 prosent av aksjene per 13. september. Nest størst er Ses AS, med 4,3 prosent av aksjene, eid av Bertel O. Steen og familie.

Styremedlem Jon Aksel Torgersen er inne privat via Fiducia (2,2 prosent) og for Astrup Fearnley (3,04 prosent) Svenske Nordnet Bank eier 2,2 prosent. De andre store aksjepostene er eid av ulike banker og av selskaper i skogindustrien. (Kilde: NTB, Oslo Børs, SNL, Norske Skog, E24)