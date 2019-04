Muslimske Farrukh redder KrF i Skiptvet

I flere valgperioder har KrF slitt med å stille liste i den Ap-styrte landbruksbygda med vel 3.700 innbyggere.

Valgloven krever at minst sju personer må stå på en liste for at den kan godkjennes. Og i år manglet Skiptvet KrF én kandidat for å få det til.

Dermed spurte de muslimen Farrukh Iqbal om han ville. Og det sa han ja til.

– Jeg er ikke kristen, men dette handler ikke om å være religiøs, men om mennesker og verdier, sier Iqbal.

Han forteller at han har lyst til å gjøre en forskjell, og at han ikke fant noen grunn til at han ikke kunne være med i KrF.

Tenke utradisjonelt

KrFs listetopp i Skiptvet, Thomas Graff, har kjent Iqbal i flere år etter at han flyttet til bygda for seks år siden, og har sans for meningene hans.

KrF droppet bekjennelsesplikten i 2013. Farrukh Iqbal og Thomas Graff møttes for første gang i pinsemenigheten Filadelfia i Skiptvet for fem år siden. Foto: Sissel Myklebust / NRK

– VI har en tendens til å henge oss opp i merkelapper, om vi er kristne eller muslimer. Jeg utfordret meg selv på det, på å se personen som står bak og prøve noe vi ikke har prøvd før.

Han innser at det ikke er et åpenbart valg, og han var spent på hva resten av partiet ville si.

– Vi skjønner jo at det er kontroversielt. Vi har både fått oppmuntringer for valget av Farrukh og det er noen som har ment at vi ikke burde gjøre det.

Sentralt i KrF sier kommunikasjonssjef Mona Høvset i KrF at de ikke registrerer trosgrunnlaget hos sine medlemmer.

– Nei, vi registrerer verken religiøs tilhørighet eller etnisitet – verken blant medlemmer eller listekandidater. For øvrig er jeg ganske sikker på at det også ville vært et lovbrudd om vi hadde gjort det.

I 2013 fjernet KrF den såkalte bekjennelsesparagrafen, som satte krav om at man måtte bekjenne seg som kristen for å kunne ha tillitsverv i partiet.

KrFs indre slitasje

Foran høstens kommunevalg kan KrF komme til å mangle egen liste i 131 kommuner, mot 133 ved forrige valg, viser foreløpige tall fra partiet sentralt.

Thomas Graff tror det er den siste tids turbulens i partiet sentralt som gjør at folk vegrer seg for å ta tillitsverv i KrF nå.

– Det åpenbare er støyen internt og runden vi har hatt om veivalget i full offentlighet. Men kommunalpolitikk er noe annet enn rikspolitikk. Her handler det om å løse dagligdagse problemer, sier han.

Farrukh gleder seg nå til valgkampen til høsten, og drar noen strofer av Jahn Teigens «Optimist» i pinselokalet i Skiptvet.

– Jeg er spent og begeistret for å gå og vise folk at jeg er på deres lag, sier han.