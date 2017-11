Molde tok sølvet etter uavgjort mot Sarpsborg

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Rosenborg har vært seriens soleklare ener, og kunne i forrige uke løfte seierspokalen

Sarpsborg 08 og Molde møttes til dyst i kveld og kampen endte altså uavgjort 2-2 etter at sarpingene hadde ledet med to mål som kom i første del av andre omgang. Dermed er Molde sølvvinnere, Sarpsborg 08 tar bronsen og Strømsgodset endte på fjerde, etter tap mot Aalesund.

– Det var fantastisk godt å se at guttene klarte å reise seg, men samtidig er det en utfordring at vi trenger et spark eller to bak før vi setter i gang, sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær til NTB

Men det holdt akkurat, etter at Moldes toppscorer Björn Bergmann Sigurdarson lempet inn to mål på tampen av kampen for romsdølene.

I Sarpsborg lå fokuset på kampen, og ikke omstendighetene rundt.

– Vi gleder oss veldig over at vi kan være med å spille om noe. Så vi drar til Molde med det i tankene, ikke at vi skal tjene penger, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke før oppgjøret i rosenes by.

Strømsgodset kjempet om bronse

Drammens-laget hadde like mange poeng som Sarpsborg, begge 50 poeng, men Strømsgodset hadde langt dårligere målforskjell, og kjempet derfor om tredjeplassen og en plass i kvalifiseringen til Europaligaen.

Med seier over Aalesund og Sarpsborg-tap i Molde kan Strømsgodset ta over tredjeplassen i eliteserien. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Strømsgodset møtte Aalesund som kjempet om å unngå nedrykk, men tapte 3-4. Sogndal lå nemlig på 15-plass, men hadde like mange poeng som Aalesund på 14.