Mindre penger for å bruke bilen på jobb

Infotjenester har regnet ut hvor mye mindre som vil bli utbetalt når kjøregodtgjørelsen kuttes fra 4,10 til 3,90 kroner per kilometer.

Dette gjelder for personer som kjører mindre enn 10.000 kilometer i året.

– Selv om satsen settes opp for dem som kjører mer enn 10.000 kilometer, viser beregninger vi har gjort at arbeidstakerne vil tape opp mot 300 millioner kroner i året på denne reduksjonen, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren til bedriftenes egne nettsider.

Det var LO-stat, Akademikerne, Unio og YS Stat som forhandlet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om satsene for kjøregodtgjørelse. De klarte ikke å bli enige, og saken havnet hos en tvistnemnd.

LO-stats leder, Egil André Aas, reagerer på de nye satsene for kjøregodtgjørelse. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Forbundene ønsket at den nye felles satsen skulle legges på 5,30 kroner per kilometer. Staten ønsket en sats på 3,90 per kilometer, som ble resultatet.

– Vi ser at nemnda har landet en løsning som gjør at staten sparer penger, på bekostning av ansatte. Det er dokumentert at omkostningene for å bruke egen bil er høyere enn 3,90. For at ansatte nå skal unngå å tape penger vil man kanskje heller måtte benytte leiebil eller taxi, forteller LO-stat leder Egil André Aas.

Uenige om utregningene

Under forhandlingene var det derimot uenighet om forbundenes utregning av den ansattes omkostninger var korrekt. Staten mente blant annet at de ikke skal være med på å betale bilens forsikring.

Det ga nemnden medhold til staten i.

«Nemnden har etter gjennomgang av partens modeller og anførsler blitt stående ved at statens påstand om kr 3,90,- pr. kilometer, for tiden gir det mest troverdig grunnlaget for en slik felles sats,» står det i kjennelse.

For dem som kjører mer enn 10.000 kilometer i året blir det en økning fra 3,45 kroner til 3,90. Men ifølge Aas er mindretallet av de statlige ansatte i denne kategorien.

Han legger også til at staten i fjor innførte skatt på kjøregodtgjørelsen på 60 øre per kilometer. Dette mener LO-lederen gjør at det blir lite igjen til bileier.

– Kostnadene man får ved å bruke egen bil er på 5,30 kroner, det er realiteten.

Elbilfordelen forsvinner

Også elbilfordelene forsvinner med de nye satsene. Dette var det enighet om blant forbundene og staten. Norsk elbilforening reager på at man velger å fjerne fordelen.

Petter Haugneland i Norsk EL-bilforening syns det er dumt at fordelene ved å kjøre EL-bil forsvinner. Foto: privat

– Økonomien styrer for de fleste, og når man velger elbil bør man få mer. Vi tror dette har vært en fordel som har fått flere til å vurdere elbil. Derfor er det synd denne fordelen forsvinner, mener kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Norsk elbilforening.