Mener funksjonshemmede blir satt i kommunal husarrest

Simen Andersen og Celina Rudquist er begge glad i å gå på kulturelle arrangementer utenfor hjemkommunen. Men begge er blinde og trenger assistanse.

Problemet er at den brukerstyrte personlige assistenten (BPA) ikke er forpliktet til å bli med Simen og Celina utenfor hjemkommunene sine.

– Det er helt opp til assistenten om vedkommende vil bli med, og det er det ikke alle som vil, forteller Andersen.

Han opplever ofte at han på kulturelle arrangementer og offentlig transport blir bedt om å ha med en assistent.

– Fergemannskapet på fergene mellom Horten og Moss er blant de som maser om at vi skal ha med ledsager på tur. Men som jeg sier til dem: Jeg kan ikke tvinge noen til å være med meg.

Celina Rudquist og Simen Andersen har flere ganger måtte søke om frivillige til å hjelpe de. Her fra 17. mai 2015. Foto: Privat

Må be om hjelp

Celina besøker ofte Simen i Sarpsborg. Hun bor i Sandefjord, i en bolig der hun har tilgang på hjelp hele dagen. Og hun får hjelp til bussen når hun skal besøke Simen. Men fra bussen, og til hun kommer til Sarpsborg må hun klare seg selv.

– Jeg må spørre folk om å hjelpe meg fra a til b. Men man vet jo aldri om man får den hjelpen man trenger. Man sier at Norge er verdens beste land å bo i. Men det er det ikke for de syns- og funksjonshemmede, mener hun.

Både Sandefjord og Sarpsborg kommune sier i en kommentar til NRK at de ikke kan pålegge assistenten å bli med utenfor kommunens grenser, men forsøker å legge til rette for det dersom det er mulig.

– Horribelt

Uloba - Independent Living Norge leverer BPA-tjenester til flere kommuner i Norge. Hans Hjellemo, som er kommunikasjonsrådgiver i organisasjonen, forteller at de kjenner godt til problemstillingen.

Hans Hjellemo i Uloba Independent Living Norge mener måten funksjonshemmede blir behandlet på er kritikkverdig. Foto: Caroline Ramnæs

– Det er helt horribelt. Hele prinsippet med assistansen er at de som er funksjonshemmet selv skal få bestemme både hvor og når de skal ha assistanse. Det hører ikke noe sted hjemme at funksjonshemmede i praksis blir innesperret i kommunen sin. Vi pleier å kalle det for kommunal husarrest, sier han.

Han mener Stortinget bør endre reglene slik at kommunene må tilby assistenter som blir styrt av brukeren.

– Det at man ikke kan reise utenfor kommunen, er kanskje det mest groteske utslaget av kommunal selvråderett, mener han.

Statssekretær i Helsedepartementet, Anne Grethe Erlandsen, forteller at BPA-tjenesten begrenses av oppholdsprinsippet.

– Det betyr at hvis man er i en annen kommune over tid, så er det den andre kommunen som skal gi hjelp. Men drar man frem og tilbake i løpet av den tiden man har assistent, så burde man kunne bruke sunn fornuft, sier hun.