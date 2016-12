Måtte evakuere da nabohuset brant

Alle de 13 beboerne i bygget kom seg ut uten skader. Politiet fikk melding om brannen klokken 01.15 og var raskt på stedet. Da var huset allerede overtent.

Naboene måtte også evakuere

Brannvesenet fryktet først at brannen skulle spre seg, men fikk kontroll. I natt og i formiddag har brannmannskapet jobbet på spreng med etterslokking.

Flere av naboene måtte evakuere i natt, deriblant Grete Hjæserud og Trine Thowsen. I dag var de tilbake og fikk se det nedbrente nabohuset. De forteller om ei dramatisk natt.

– Det er helt forferdelig og helt tragisk. Det er veldig trist for dem som er rammet, sier de.

En sterk opplevelse

De hadde gått og lagt seg, men ble vekket av brannvesenet.

– Det var litt dramatisk da de kom og dundret på døra og vi måtte vekke barna og få dem i sikkerhet. Vi måtte ut og da så vi huset som sto i fyr og flamme. Det var en sterk opplevelse, sier Thowsen.

Naboene fryktet at også deres hus skulle ta fyr.

– Vi var veldig redde. Vi hadde jo friskt i minne uværet som var dagen før. Det var veldig bra at det ikke blåste like mye nå. Da så vi i hvert fall at det var stille. Men brannvesenet gjorde mye for at det ikke skulle ramme oss ved å spyle vegger og sikre, sier Thowsen.