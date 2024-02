Storbrann i Fredrikstad sentrum – ikke kontroll på brannen

Flammer og tett røyk står opp fra en bygning i Fredrikstad sentrum. Kråkerøybrua er stengt på grunn av røykutviklingen.

Like før klokken 08.00 melder politiet at det ikke lenger er spredningsfare til andre bygg. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på brannen.

Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK Foto: Redningsselskapet Foto: Heidi Gomnæs / NRK Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

– Det brenner i tak og øvre etasjer på bygården. Vi jobber iherdig med å slukke. Det er fortsatt ikke meldt om kontroll på stedet, sier Roger Andersen, vaktleder ved Øst 110-sentral.

– Det er veldig stor varmepåvirkning på fasaden, og det er fare for at deler av fasaden raser ut.

Politiet fikk melding om brannen rundt klokken 04.30.

Brannmann lettere skadet

Ingen personer som er registrert på adressen som brenner.

– Det er ingen som bor der. Det er en brannkonstabel som har fått noen skader og som er kjørt for å få behandling. Det er ikke noe som tilsier at flere er skadet, sier Andersen.

Brannen har tatt seg gjennom takkonstruksjonen. Brannvesenet ber beboere i området holde vinduer lukket og ikke oppsøke røykfullt område.

Det brenner kraftig i et bygg i Fredrikstad. Du trenger javascript for å se video. Det brenner kraftig i et bygg i Fredrikstad.

20 personer evakuert

20 personer er evakuert fra leiligheter i tilstøtende bygg. Gjester og ansatte ved Hotell Fredrikstad er også evakuert. Beboere ved hotellet ble først samlet i lobbyen for å være klar til evakuering.

BÅTHJELP: Det brenner kraftig i bygården som ligger rett ved elva som renner gjennom Fredrikstad. En redningsskøyte skal gå opp elva for å bistå. Foto: Utrykningsnytt

Det er et bygårdsbygg med flere adresser som henger sammen, som brenner, forklarer politiet.

– Brannen sprer seg videre innover i byggkomplekset. Og så er det sterk varmepåvirkning mot tilstøtende bygg. Vi må ta høyde for at det i alle fall kan bli skader på andre bygninger. Brannvesenet jobber for fullt for å begrense skader, sier politiets operasjonsleder Lisbeth Mjøsund i Øst politidistrikt.

HØYE FLAMMER: Det brenner kraftig i Tordenskiolds gate i Fredrikstad sentrum. Foto: Utrykningsnytt

Går opp elva med redningsskøyte

Brannvesenet var tidlig i morges inne i bygget med røykdykkere for å søke og lokalisere brannen.

Ved 06.40-tiden er også ei redningsskøyte på vei inn fra elva som renner forbi bygården som brenner.

– Den vil kunne bidra ved behov, sier operasjonslederen.