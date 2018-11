Maskoter og vimpler gir stadig flere kjøreforbud

– Det er en skummel utvikling at stadig flere sjåfører setter opp skjermer, maskoter og dekorasjoner på frontrutene som gir dårlig sikt eller utsyn, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen.

Forrige helg gjennomførte de en storkontroll på grenseovergangene i Østfold. 707 tunge kjøretøy ble kontrollert. Én av ti fikk forbud mot å kjøre videre før de hadde ryddet kraftig i frontruta.

Fagleder Øyvind Grotterød ser stadig flere sjåfører som pynter opp frontruta uforsvarlig mye. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Grotterød forteller at kontrollørene har oppdaget kaffetraktere, TV-skjermer og laptoper på dashbordet i vogntogene.

– I de verste tilfellene ser man nesten ikke frontruta. Vi stoppet en sjåfør som ikke hadde mer sikt enn et A4-ark, sier han.

Faglederen forteller at mange sjåfører reagerer med sinne når de blir bedt om å rydde førerhuset.

– Mange av disse gutta bor i kjøretøyet i uker og måneder – det er hjemmet deres. Og dermed ønsker de å pynte det, og har ikke forståelse for trafikksikkerheten, sier Grotterød.

Denne lastebilen ble stoppet på Kongsberg i fjor. Føreren ble anmeldt for dårlig sikt gjennom frontruten. Foto: STATENS VEGVESEN

– Nok av blindsoner

Administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-forbund er glad for at vegvesenet slår ned på fronrute-pynt.

– En lastebilsjåfør har nok blindsoner fra før, så det å gjøre noe med utsikten er veldig dumt og trafikkfarlig, sier han.

– Hvorfor er det viktig for sjåførene å ha disse i ruta?

– Det er jeg nok ikke den rette å svare på, men jeg antar det har med miljø å gjøre – at det er kos eller tøft. Det har alltid vært et problem at noen sjåfører pynter opp bilene, men mitt inntrykk er at omfanget har blitt mindre, sier Mo.

Geir Mo i Norsk Lastebileier-forbund er glad for at vegvesenet slår ned på pynt i frontruta. Foto: Astri Husø / NRK

Det avviser Grotterød i Statens vegvesen.

– Det kan hende det gjelder de norske vogntogene, men ved sist måling hadde vi 93 prosent utenlandske vogntog ved grensa. Der ser kontrollørene at dette øker, sier Grotterød.

Dårlige bremser, gode dekk

Storkontrollen avslørte også at nær halvparten av de 66 bilene som måtte på bremsekontroll, hadde dårlige bremser.

Men noe går riktig vei. I lang tid har nemlig utenlandske vogntog med speilblanke dekk på vinterføre vært marerittet til Statens vegvesen.

Kontrollørene på grenseovergangene ser færre dårlige dekk. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

For en måned siden kom gladmeldingen om at kontrollørene nesten ikke ser slitte dekk lenger. Ved forrige helgs storkontroll fikk bare seks vogntog kjøreforbud.

– Dekkene har gjennomgående fått bedre kvalitet med årene og de fleste har både mange nok kjettinger og kjettinger som egner seg for norske forhold, sier Grotterød.