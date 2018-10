Gladmelding: Ser færre vogntog med speilblanke dekk

I «skammekroken» på tollstasjonen på Svinesund står det sju lastebiler. På grunn av det varslede snøfallet tirsdag morgen, har Statens vegvesen storkontroll av tunge kjøretøy som kommer over landets mest trafikkerte grenseovergang.

Bare to av lastebilene er stoppet på grunn av dårlige dekk.

Resultatene av kontrollen var overraskende positive, sier fagleder Øyvind Grotterød. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Vanligvis er det mange flere. I flere år har utenlandske vogntog med slitte dekk vært et mareritt på norske vinterveier.

– Jeg er positivt overrasket. Jeg tror de som skal over landegrensa nå begynner å skjønne hvor viktig det er med gode dekk på is- og snødekte veier, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen.

Tar æren

På tollstasjonen på Svinesund forsøker de å sile ut de vogntogene som ikke bør kjøre videre på norske veier. Det er lenge siden de har sett så få slitte dekk.

– Jeg tør påstå at vi i Statens vegvesen og politiet kan ta på oss en del av æren. Ryktene om de kampanjene vi har kjørt har spredt seg i lastebilmiljøet nedover Europa, sier han.

Det er den svenske lastebilsjåføren Jan Svensson enig i. Han var en av dem som ble vinket videre med gode dekk under storkontrollen i dag.

– Jeg synes det virker som om det er flere med bedre dekk. Nordmennene er strenge, og det er bra, sier han.

Lastebilsjåfør Jan Svensson fra Sverige sørget for å være godt skodd før han kjørte inn i Norge tirsdag morgen. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Sliter med kjetting

Også administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er glad for resultatene av kontrollene tirsdag morgen, som er bedre enn hva de har vært vant til tidligere.

– Det er kjempebra resultater. Det viser at førerne har vært godt forberedt på at vinteren kommer. La oss inderlig håpe at det fortsetter sånn, sier han.

En rekke vogntog ble kontrollert på Svinesund tirsdag morgen. Kun et fåtall ble holdt igjen. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

NLF har registrert bedre og bedre statistikker med tanke på antall feil og mangler på dekk og kjetting de siste årene.

Fjoråret var det beste så langt. Nå håper de at den kommende vinteren skal bli en ny topp.

– Vi hadde forventet kaos, men det har vært overraskende lite. Statens vegvesen har stått på siden tidlig i morges for å gjennomføre kontroller. De har nok spart samfunnet for mange millioner i dag, sier redaktør Stein Inge Stølen i lastebil.no.

Øyvind Grotterød i Statens vegvesen sier at de har hatt mange personer ute i hele landet for å sjekke både dekk og vinterutrustning.

– Men selv om lastebilsjåføren har kjetting i bilen, så betyr ikke det nødvendigvis at han klarer å ta den på. Det har vi sett flere eksempler på, sier Grotterød.