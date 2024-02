Mann knivstukket i matbutikk i Sarpsborg

En mann i 20-årene ble pågrepet få minutter senere et annet sted i byen.

– Vi har pågrepet én person som vi mener kan knytte til handlingen, men vi ser etter flere personer, sier innsatsleder Thor Arild Hansen, i politiet til NRK.

Selv om politiet ikke har kontroll på andre involverte mener de at det ikke er fare for andre utenforstående personer.

– Vi har ikke helt oversikt over relasjonene mellom de involverte, men det er ingenting som tyder på at dette er til fare for tredje personer, sier Hansen.

Knivstikkingen skjedde inne i en matbutikk. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Operasjonssentralen i Øst politidistrikt melder at jakten på de øvrige involverte fortsetter.

– Det er gjort beslag av gjenstander som sikres til bevis i saken. Det er ytterligere mistenkte personer. Politiet holder et stort trykk i tro på at flere blir pågrepet utover natten, skriver politiet i en melding til pressen.

Mann til sykehus

Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 22.45 torsdag kveld.

– En person er kjørt til sykehus med stikkskader. Det er uvisst hva slags våpen eller gjenstand som har forårsaket skadene, sier innsatslederen.

Den skadde er en mann i 40-årene. Han kjenner trolig ikke gjerningsmennene fra før.

– Det ser ikke ut til at fornærmede hadde noe kjennskap til gjerningsmennene. Det kan se ut til at han forsøkte å gå imellom i en situasjon, sier operasjonsleder Terje Marstad til NTB.

Politiet jobber nå med å avhøre vitner som har vært i butikken, samt med å sikre seg videoovervåkning fra butikken.