Første påskedag ble en mann funnet død i en bolig i Fredrikstad sentrum søndag kveld.

Nå er en kvinne i 30-årene siktet for å ha hensatt avdøde i en hjelpeløs tilstand. Det opplyser politiadvokat Benedicte Granrud til NRK.

– Det var siktede selv som meldte ifra til AMK. Avdøde ble erklært død på stedet, sier Granrud.

Den siktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, ifølge politiadvokaten.

I avhør har siktede forklart at hun kjøpte heroin til avdøde i forkant av dødsfallet. Det kommer frem i en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett.

– En av hypotesene er at det her er snakk om en overdose, sier politiadvokaten.

Politiadvokat Benedicte Granrud. Foto: Politiet

Gikk tre dager før pågripelse

Da mannen ble funnet død søndag, mente politiet det ikke var nødvendig å pågripe kvinnen som nå er siktet.

Hun ble først pågrepet onsdag, tre dager etter mannen ble funnet død.

– Saken ble da vurdert på nytt, og vi mente det var grunnlag for pågripelse, noe vi også har fått bekreftet fra Søndre Østfold tingrett.

Torsdag ble siktede varetektsfengslet i fire uker – to av dem med brev- og besøksforbud. Retten mener det er fare for at kvinnen kan ødelegge bevis dersom hun blir løslatt.

Kvinnens forsvarer har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse fredag.